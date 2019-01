Dassault: 12 Rafale et 42 Falcon commandés en 2018

Paris (awp/afp) - Le groupe Dassault aviation a enregistré en 2018 12 commandes pour son avion de combat Rafale, à la suite de l'entrée en vigueur de l'option exercée par le Qatar, et 42 commandes pour le Falcon, son avion d'affaires, a-t-il annoncé lundi.

Conformément aux prévisions, le groupe a livré 41 Falcon neufs en 2018 contre 49 en 2017, a précisé le constructeur dans un communiqué.

Douze Rafale -9 destinés à l'export (à l'Egypte) et 3 à la France- ont été livrés en 2018, contre 9 l'année précédente (8 à l'export et un à la France), selon le groupe.

"Par ailleurs, 2 Rafale Marine rétrofités au standard F3 (modernisés pour être totalement polyvalents, NDLR) ont été livrés à la France en 2018", a-t-il ajouté.

En tout, le Rafale a enregistré 96 commandes à l'export depuis 2015, dont 24 par l'Egypte, 36 par le Qatar et 36 par l'Inde. Vingt-trois avions ont été livrés à fin 2018.

Au 31 décembre, le carnet de commandes du groupe "inclut 101 Rafale (73 Export et 28 France) et 53 Falcon (ne comprenant plus aucun Falcon 5X), contre 101 Rafale (70 Export et 31 France) et 52 Falcon (incluant des Falcon 5X) au 31 décembre 2017", selon le groupe.

Le constructeur a abandonné le Falcon 5X en raison de retards dans le développement du moteur Silvercrest de Safran. Il est remplacé par le 6X, un jet d'affaires à large cabine doté de moteurs Pratt et Whitney, qui entrera en service commercial en 2022.

afp/rp