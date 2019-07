Dassault Aviation : 1ère femme à siéger au comité de direction

11/07/2019 | 17:28

Le groupe annonce la nomination de Valérie Guillemet au poste de direction des Ressources Humaines de Dassault Aviation. Elle est la première femme à siéger au comité de direction de l'entreprise.



Valérie Guillemet entre au bureau d'études de Dassault Aviation, à Saint-Cloud, comme ingénieur aérodynamicien. Elle arrive à l'usine de Mérignac en 1995, en charge des systèmes Mirage 2000.



En 1999, elle prend la responsabilité du service Systèmes Série Rafale et Falcon. Entre 2008 et 2014, elle pilote la chaîne de production Rafale, puis la chaine de production Falcon 7X et 8X. Elle devient ensuite directeur adjoint, en charge de la production, avant d'être nommée directeur de l'établissement de Mérignac en 2015.



