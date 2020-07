Dassault Aviation : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Aviation a publié jeudi soir ses résultats du premier semestre 2020. Ainsi, le constructeur aéronautique publié un résultat net ajusté de 87 millions d'euros sur la période, contre 286 millions d'euros lors du premier semestre 2019. De son côté, le résultat opérationnel ajusté ressort à 55 millions d'euros, contre 250 millions un an plus tôt. Il en découle une marge opérationnelle ajustée de 2,1%, contre 8,2% lors du premier semestre 2019.Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé ajusté s'établit à 2,64 milliards d'euros au premier semestre 2020, contre 3,06 milliards d'euros un an plus tôt." L'épidémie de Covid-19 a déclenché une crise mondiale sans précédent par ses conséquences sanitaires et économiques, son ampleur, son étendue géographique et sa durée ", a commenté Dassault Aviation." Notre marché Falcon est directement impacté (le décalage des livraisons et des commandes Falcon entraine l'adaptation à la baisse de nos cadences Falcon) et la perspective de nouveaux contrats Rafale Export se décale ", a ajouté le constructeur aéronautique.Dans un contexte incertain de circulation de la Covid-19, le groupe a abaissé ses objectifs annuels. Il table désormais sur la livraison de 30 Falcon (contre 40 prévus avant Covid-19). En parallèle, le groupe a confirmé qu'il souhaitait livrer 13 Rafale et anticipait un chiffre d'affaires en retrait.