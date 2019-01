Dassault Aviation : Accord relatif à l'acquisition par Dassault Aviation des activités de maintenance de la société ExecuJet

Accord relatif à l'acquisition par Dassault Aviation

des activités de maintenance de la société ExecuJet

Saint-Cloud, le 21 janvier 2019 - Dassault Aviation et Luxaviation ont annoncé l'acquisition par Dassault Aviation des activités mondiales de maintenance d'ExecuJet, filiale de Luxaviation.

L'intégration des sociétés couvrant cette activité s'effectuera progressivement en 2019, après obtention des autorisations nécessaires.

« L'acquisition des activités MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) d'ExecuJet permettra à Dassault Aviation de renforcer son réseau mondial, en particulier en Asie-Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec ExecuJet, nous avons l'intention de continuer à développer un réseau d'excellence, tout en accroissant notre part de marché dans la maintenance Falcon », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

« Depuis sa création en 1991, le réseau ExecuJet a su fidéliser une clientèle d'opérateurs d'avions d'affaires de différentes marques. Je me félicite de cette opportunité de poursuivre le développement de notre activité MRO au sein du réseau Dassault », a indiqué Graeme Duckworth, Executive Vice-President MRO d'ExecuJet.

* * *

À propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

https://www.dassault-aviation.com/fr/

Twitter : @Dassault_OnAir

* * *

