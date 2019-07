Dassault Aviation : Acquisition par Dassault Aviation des activités aviation d'affaires de RUAG à Genève et Lugano

Acquisition par Dassault Aviation

des activités aviation d’affaires de RUAG à Genève et Lugano

Saint-Cloud, France, le 2 juillet 2019 – Dassault Aviation et RUAG ont annoncé l’acquisition par Dassault Aviation des activités maintenance et FBO de RUAG à Genève et Lugano.

« L’acquisition des activités d’aviation d’affaires de RUAG à Genève et Lugano s’inscrit dans notre stratégie de développement d’un réseau mondial d’excellence MRO et renforcera l’implantation de Dassault Aviation en Suisse. RUAG, en tant que station-service agrée Falcon, est un partenaire de longue date de Dassault Aviation. Cette acquisition consolidera notre implantation à Genève et Lugano, et les activités FBO complèteront les services proposés par Dassault Aviation en Suisse », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation.

« Nous sommes très satisfaits d’avoir conclu cette transaction avec Dassault Aviation, acteur majeur dans la conception et la maintenance des avions », a déclaré Urs Breitmeier, Président-Directeur Général du Groupe RUAG. « Dassault Aviation est partenaire de longue date de RUAG et son expérience est un atout pour la poursuite des activités à Genève et Lugano, ainsi que pour l’avenir de notre personnel sur ces deux sites. »

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2018, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,1 milliards d’euros. Le Groupe compte 11 500 collaborateurs.





