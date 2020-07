Dassault Aviation : Descriptif du Programme de rachat actions propres autorisé par AG 12 05 20

DASSAULT AVIATION

Société anonyme au capital de 66 789 624 euros

Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault

75008 PARIS

RCS PARIS 712 042 456

Descriptif du programme de rachat d'actions propres

autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire

du 12 mai 2020

En application des dispositions du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 et des articles 241-1 à 241-7 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le présent document a pour objet de décrire les objectifs et les modalités du programme de rachat par Dassault Aviation (la « Société ») de ses propres actions, programme ayant été autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 12 mai 2020.

Dassault Aviation, acteur majeur de l'Industrie aéronautique, tant sur le plan européen qu'international, est le seul groupe au monde à concevoir, produire, réaliser et soutenir des avions de combat, instruments d'indépendance politique, et des avions d'affaires, outils de travail et de développement économique.

Le Groupe Dassault Aviation a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires ajusté de 7 341 millions d'euros et un résultat net ajusté de 814 millions d'euros.

La Société Dassault Aviation est cotée sur le marché réglementé EURONEXT PARIS (compartiment A), éligible au SRD. Code ISIN : FR0000121725.

Assemblée Générale des actionnaires ayant autorisé le programme - cadre juridique

Le présent programme de rachat, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-210 à L.225-212, a été approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du 12 mai 2020 (quatorzième résolution).

Cette résolution prévoit qu'il mettra fin, à compter du jour du prochain Conseil d'administration qui décidera l'entrée en vigueur de ce nouveau programme, au programme de rachat d'actions précédemment autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai 2019, pour la partie non utilisée de ce programme.

Les actions rachetées dans le cadre de ce nouveau programme seront privées de leur droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende tant qu'elles seront conservées par Dassault Aviation.

Nombre de titres et part du capital détenus par la Société

Au 30 juin 2020, le capital de la Société est composé de 8 348 703 actions.

A cette date, la Société détient 33 421 actions propres représentant 0,40 % de son capital social.