Dassault Aviation : La Belgique choisit le F-35 et les États-Unis

Dassault Aviation prend acte de la décision du Gouvernement belge pour le remplacement des F-16 de sa Composante aérienne

Saint-Cloud, le 26 octobre 2018 - Dassault Aviation prend acte de la décision souveraine des autorités belges de choisir la solution américaine pour le remplacement des F-16 de la Composante aérienne.

Dassault Aviation n'est pas surpris par cette décision du Gouvernement belge dont la préférence de certains acteurs pour le F-35 est manifeste depuis longtemps.

Dassault Aviation a participé à l'offre globale de partenariat stratégique faite par la France au Gouvernement belge en présentant le Rafale et en proposant un retour économique et sociétal dans les domaines de la haute technologie, évalué à 20 Mds€ sur 20 ans. Ce partenariat unique proposé par la France à la Belgique, hors de l'appel d'offres, n'a pas donné suite à étude.

Le choix du F-35 est un mauvais signal pour la construction de l'Europe de la défense. Une fois encore, nous constatons une préférence américaine en Europe.

Dassault Aviation et ses partenaires industriels poursuivent, pour leur part, le développement des capacités opérationnelles du Rafale, au service de la France et des pays qui veulent disposer en toute souveraineté d'une armée de l'air de premier rang.

Dassault Aviation est aussi mobilisé avec son partenaire Airbus pour s'inscrire dans le cadre de la volonté politique de la France et de l'Allemagne de préparation de l'avenir avec le projet de Système de combat aérien futur.

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

https://www.dassault-aviation.com/fr/

Twitter : @Dassault_OnAir