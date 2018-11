Dassault Aviation : La Région Auvergne-Rhône-Alpes et Dassault Aviation signent un protocole d’accord pour l’industrialisation de la Fabrication Additive appliquée à l’aéronautique

Dassault Aviation, en lien avec les membres d'Initiative 3D et plusieurs partenaires industriels, a présenté les besoins exprimés par les entreprises de la filière aéronautique pour l'industrialisation de la Fabrication Additive dans le programme AEROPRINT.

Pour répondre à ces besoins, la Région s'engage à soutenir à hauteur de 10 M€ un grand projet collectif qui sera de plus de 25 M€ et coordonné par Dassault Aviation. La réalisation d'une plateforme industrielle collaborative sur le site d'Argonay sera soutenue durant 4 années. Elle mettra en relation les industriels du secteur, les laboratoires et les centres techniques qui devront articuler leurs actions pour garantir des retombées économiques en région au bénéfice des PME/ETI régionales. Des premières industrialisations après une phase de tests et pré-industrialisation en 2020 sont prévues à partir de 2022.

Laurent Wauquiez a déclaré : « Auvergne-Rhône-Alpes apporte aujourd'hui son soutien au projet AEROPRINT qui va permettre de franchir un cap et d'industrialiser la fabrication additive. Avec l'installation de la plateforme collaborative à Argonay, en Haute-Savoie, la Région ambitionne de devenir leader de l'impression 3D et de se classer parmi les cinq plus grandes régions européennes de l'aéronautique dans les dix prochaines années. »

Eric Trappier a déclaré : « Le projet Aeroprint est une dynamique d'excellence regroupant tous les acteurs publics et privés d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vont unir leur expertise et savoir-faire pour créer, avec le soutien de la Région, une filière de référence dans la fabrication additive. Je me réjouis de cette initiative éminemment vertueuse portée par la Région et son Président, Laurent Wauquiez, au profit du développement des technologies les plus innovantes en faveur de la compétitivité de notre tissu industriel et d'un emploi stable à forte valeur ajoutée. »

A propos de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

Première Région industrielle française, avec 500 000 emplois dans le secteur, elle affiche un PIB représentant 11,4 % de la richesse nationale. Auvergne-Rhône-Alpes agit pour l'emploi, le développement économique de ses territoires et en faveur de ses habitants.

La Région a déployé un plan aéronautique qui repose sur 5 piliers fondamentaux : l'innovation par la recherche, la modernisation des usines et des équipements, l'accompagnement des PME en Région, en Europe et à l'international, la valorisation des compétences et le recrutement, et la valorisation de la filière régionale.

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

https://www.dassault-aviation.com/fr/

Twitter : @Dassault_OnAir