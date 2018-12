Dassault Aviation : Le programme européen MALE RPAS passe avec succès sa revue de conception préliminaire, dernière étape de l’étude de définition

La revue de conception préliminaire du système s'achève après le lancement de l'appel d'offres portant sur le développement, la production et la phase initiale de maintien en condition opérationnelle

Airbus Defence and Space GmbH coordonnera la réponse industrielle à l'appel d'offres

La signature du contrat est attendue courant 2019

Munich, le 13 décembre 2018 - Le système européen de drone de moyenne altitude et longue endurance MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aerial System) a franchi une nouvelle étape importante avec la réalisation de la revue de conception préliminaire, le 22 novembre. Ce succès majeur intervient après le lancement par l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) le 31 octobre d'un appel d'offres portant sur le développement, la production et la phase initiale de maintien en condition opérationnelle du programme. Cette nouvelle étape permettra aux nations et aux industriels partenaires de commencer le développement du système avec des spécifications harmonisées et une vision claire de sa conception globale.

Désigné comme futur maître d'œuvre, Airbus Defence and Space coordonnera la réponse industrielle à l'appel d'offres avec les principaux sous-traitants : Airbus Defence and Space, Dassault Aviation SA et Leonardo.

Cet appel d'offres témoigne de la volonté des nations partenaires (France, Allemagne, Italie et Espagne) de poursuivre le programme à l'issue d'une phase extrêmement fructueuse d'alignement des exigences et d'une démonstration convaincante de la qualité et de l'adéquation de la conception proposée à l'usage prévu.

La revue de conception préliminaire du système conclut avec succès l'étude de définition de deux ans lancée en septembre 2016 par les nations partenaires. Trois d'entre elles avaient signé en mai 2015 une déclaration d'intention en vue du développement commun d'un système de drone européen MALE. L'Espagne a rejoint le programme en 2016.

Conçu pour opérer dans l'espace aérien non ségrégué, le système se caractérise par son adaptabilité aux missions, garantissant une supériorité opérationnelle en matière de renseignement, surveillance et reconnaissance aussi bien sur les vastes zones que sur les théâtres d'opérations. Mi-2017, les nations partenaires ont conclu un accord sur la configuration de l'aéronef, optant pour un système biturbopropulseur.

D'ici le milieu de la prochaine décennie, le MALE RPAS pourra être déployé dans le monde entier pour des missions de renseignement, surveillance, acquisition de cible et reconnaissance (ISTAR).

