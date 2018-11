Dassault Aviation : Le standard F3-R du Rafale qualifié par la DGA

Saint-Cloud, le 9 novembre 2018 - Le 31 octobre dernier, le standard F3-R du Rafale a été qualifié par la Direction générale de l'armement (DGA). Le développement de ce nouveau standard, lancé fin 2013, a été mené à bien par Dassault Aviation et ses partenaires dans le parfait respect des performances, du calendrier et du budget contractuels.

Le standard F3-R est une évolution du standard F3 du Rafale, dont il renforce encore l'exceptionnelle polyvalence. Il s'inscrit dans la démarche d'amélioration continue de l'avion selon les exigences des opérationnels et leurs retours d'expérience. Il permet aux Rafale de l'armée de l'Air et de la Marine de mettre en œuvre les équipements et armements suivants :

Le missile européen air-air longue portée Meteor, de MBDA. Ce missile très performant est d'une efficacité maximale grâce au radar dit « à antenne active » qui équipe les Rafale livrés en série depuis mi-2013[1].

Le pod de désignation laser de nouvelle génération Talios, de Thales. Principalement utilisé pour la mise en oeuvre des frappes air-sol, de jour comme de nuit, ce pod améliore encore la grande précision dont le Rafale fait preuve depuis ses premiers engagements (en 2007 sur le théâtre afghan).

La version à guidage terminal laser de l'Armement Air Sol Modulaire (AASM), de Safran. Cette famille d'armements à guidage principal GPS et propulseur additionnel est sans équivalent. Elle permet au Rafale de détruire des objectifs à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, avec une précision métrique. La version à guidage terminal laser est particulièrement adaptée aux cibles mobiles.

Par ailleurs, F3-R comprend des mises à jour pour les capteurs du Rafale et pour les systèmes assurant sa totale interopérabilité.

La démarche d'amélioration continue du Rafale a maintenant pour nouvel horizon le standard F4, dont les études de levée de risques sont en cours et dont le développement doit être lancé prochainement. Ce futur standard améliorera notamment la connectivité du Rafale et sa capacité à opérer en réseaux.

Dassault Aviation et ses partenaires associés au programme Rafale remercient le ministère des Armées, la DGA, l'armée de l'Air et la Marine nationale pour leur confiance.

A propos du Rafale

Seul appareil totalement « omnirôle » au monde, opérable depuis une base à terre ou depuis un porte-avions, capable d'emporter 1,5 fois son poids en armements et carburant, le Rafale a été conçu pour accomplir toutes les missions de l'aviation de combat :

interception et combat air-air avec canon de 30 mm, missiles Mica IR/EM et missiles Meteor.

avec canon de 30 mm, missiles Mica IR/EM et missiles Meteor. appui au sol avec canon de 30 mm, bombes guidées laser GBU et bombes guidées GPS AASM.

avec canon de 30 mm, bombes guidées laser GBU et bombes guidées GPS AASM. frappes dans la profondeur avec missiles de croisière Scalp-Storm Shadow.

avec missiles de croisière Scalp-Storm Shadow. attaque à la mer avec missile Exocet AM39 Block 2 et autres armements air-surface.

avec missile Exocet AM39 Block 2 et autres armements air-surface. reconnaissance tactique et stratégique en temps réel avec nacelle Areos.

avec nacelle Areos. ravitaillement en vol d'un Rafale à un autre (« buddy-buddy »).

d'un Rafale à un autre (« buddy-buddy »). dissuasion nucléaire avec missile ASMP-A.

Le Rafale est entré en service en 2004 dans la Marine nationale et en 2006 dans l'armée de l'Air française pour remplacer peu à peu les sept types d'avions de combat de générations précédentes. Il a fait ses preuves en opérations extérieures sur différents théâtres : Afghanistan, Libye, Mali, Irak et Syrie. Sur les 180 Rafale commandés par la France à ce jour, 151 ont été livrés. La flotte Rafale France totalise actuellement près de 260 000 heures de vol, dont près de 40 000 en opérations.

A propos de Dassault Aviation

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

[1] Le Rafale est le seul avion de combat européen opérationnel équipé d'un radar « à balayage électronique et antenne active » : le Thales RBE2 AESA (Active Electronically Scanned Array). Cf. communiqué de presse Dassault Aviation - Thales du 2 octobre 2012.