Dassault Aviation : Livraison du premier Rafale au Gouvernement indien

La livraison du premier Rafale Indien, matérialise la détermination de la France à répondre aux attentes et à la volonté du Gouvernement indien de conforter la protection et la souveraineté du pays, et illustre la coopération exemplaire de Dassault Aviation avec l'Armée de l'Air Indienne, l'un des partenaires les plus remarquables avec lesquels Dassault Aviation ait travaillé.

La construction de l'usine de production de la JV Dassault-Reliance Aerospace Ltd (DRAL) à Nagpur, ainsi que le soutien massif à la politique éducative et scientifique du Gouvernement indien au travers de l'implantation d'un centre d'ingénierie à Pune, de la création de la « Dassault Skill Academy » et de la mise en place d'un programme de formation professionnelle au métier d'ajusteur structures et équipements aéronautiques, sont autant d'initiatives qui démontrent l'engagement total de Dassault Aviation envers les politiques « Make in India » et « Skill India » et qui jettent les bases d'un écosystème national appelé à devenir, au niveau mondial, une référence pour le secteur de l'aéronautique et de la défense.

Soutenue par les partenaires de Dassault Aviation, Thales déjà présent à Nagpur, Safran qui inaugurera un établissement à Hyderabad, ainsi que par la communauté des entreprises françaises d'aéronautique et de défense, dont une vingtaine sont déjà implantées en Inde, cette approche profitera aux industries à la fois indienne et française, et contribuera à aider les deux pays à relever les défis aéronautiques de demain.

« Je suis particulièrement honoré de présider cette cérémonie aujourd'hui, tant l'Inde fait partie de l'ADN de Dassault Aviation. La longue et fructueuse relation que nous partageons est un succès indéniable et souligne ma détermination à établir durablement Dassault Aviation en Inde. Nous sommes aux côtés de l'Indian Air Force depuis 1953 et sommes foncièrement résolus à répondre à ses besoins pour les décennies à venir, ainsi qu'à faire partie de l'ambitieuse vision de l'Inde pour le futur », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

À propos de Dassault Aviation ET L'INDE :

Les avions Dassault Aviation font partie intégrante des forces armées indiennes depuis plus de six décennies. Le premier avion Dassault Aviation, le Toofani, a été fourni à l'Inde en 1953, suivi par le Mystère IV, l'avion naval Alizé, le Jaguar (construit sous licence par HAL), et le MIRAGE 2000. Ces avions ont tous contribué à la souveraineté de l'Inde, et le MIRAGE 2000 reste aujourd'hui un avion de combat à la pointe de la technologie pour l'IAF. Le 23 septembre 2016, 36 avions de combat RAFALE ont été acquis pour équiper l'Indian Air Force (IAF).

À propos de Dassault Aviation :

