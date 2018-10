Dassault Aviation : NBAA 2018

Le Falcon 8X vient de recevoir sa certification européenne (EASA) et américaine (FAA) pour un système de vision augmentée qui permet d'étendre la capacité opérationnelle pour les approches à faible visibilité jusqu'à 100 ft, permettant ainsi d'améliorer considérablement l'accès aux aéroports en cas de mauvais temps et améliorant de fait de manière significative l'efficacité de la flotte.

La nouvelle capacité EFVS, fournie grâce au FalconEye, le système révolutionnaire de vision combinée (CVS) du 8X, a été certifiée pour une utilisation opérationnelle après la finalisation d'une campagne de certification conjointe EASA / FAA un peu plus tôt cette année. La capacité EFVS à 100 ft devrait être approuvée pour le Falcon 2000LX et le Falcon 900LX d'ici la fin de l'année.

Le FalconEye est le premier dispositif d'affichage tête haute qui affiche en même temps, distinctement et de manière synthétique la cartographie de terrain fondée sur une base de données et les images de caméras thermiques et à faible luminosité améliorées. Cela permet au pilote de voler en approche dans des conditions de faible visibilité avec un niveau inégalé de sécurité et de fiabilité. Il est également le premier système qui permet aux pilotes d'ajuster l'écart entre les images SVS et EVS, procurant ainsi à l'équipage un niveau inédit de conscience situationnelle dans toutes les conditions opérationnelles, ce qui réduit les contraintes liées aux atterrissages par mauvais temps.