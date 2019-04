Dassault Aviation : Rapport Annuel 2018

Pour les Falcon, la tendance est positive également. La reprise, lente mais réelle, des ventes Falcon s'est confirmée. Le développement du Falcon 6X se déroule conformément aux prévisions. Cet avion sera livrable en 2022. Il aura la cabine la plus spacieuse et la plus confortable de sa catégorie. Il sera équipé du nouveau moteur PW812D de Pratt & Whitney Canada, du système de vision combinée FalconEye et de notre nouvelle solution de connectivité intégrée FalconConnect.

commandes Rafale, gagner de la compétitivité dans le domaine de l'aviation d'affaires, multiplier les projets dans la haute technologie. L'usine de la JV Dassault-Reliance Aerospace Ltd (DRAL) à Nagpur, dans le centre du pays, a produit ses premiers sous-ensembles Falcon 2000 fin 2018, comme prévu, et elle s'agrandit pour réaliser à terme l'assemblage complet du Falcon 2000 et sa mise en vol. Outre la JV (DRAL), Dassault Aviation assure de la production industrielle en Inde au travers d'un vaste réseau d'approvisionnement comprenant déjà des dizaines d'entreprises. Nous encourageons, dans les deux pays, les partenariats entre Supply Chain française et indienne. Nous avons créé un centre d'ingénierie civile et militaire à Pune, près de Mumbai. Nous étudions des programmes de R&D avec le ministère de la Défense indien. Bref, tout se déroule conformément

à nos engagements, ce qui nous place en bonne position, malgré une forte pression concurrentielle, pour remporter les appels d'offres lancés par les forces indiennes pour un total de 167 nouveaux avions

de combat, et ainsi prolonger le partenariat qui nous unit à l'Inde depuis soixante-cinq ans.

Quelles sont vos priorités pour l'avenir ?

Pour le Rafale, tout en poursuivant les prospections à l'export, nous développons le standard F4

et préparons le Rafale du futur. En ce qui concerne l'avion de combat de nouvelle génération, nous entamons l'étude de concept avec Airbus, et nous travaillons au lancement d'un démonstrateur destiné à voler vers 2025.

Dans le civil, nous comptons conforter nos ventes. Parallèlement au développement du 6X, nous étudions un Falcon futur. Enfin, nous voulons accroître encore l'efficacité du support après-vente, ce qui passe notamment par la consolidation de notre réseau

de stations-service suite à l'acquisition des activités maintenance d'ExecuJet et de TAG Aviation.

Et naturellement, tout cela se fera dans le respect

de notre modèle d'affaires dual et responsable qui nous a permis, au titre de l'exercice 2018, de répartir en trois parts quasi égales la participation et l'intéressement pour les salariés, les dividendes pour les actionnaires et les impôts pour l'État.