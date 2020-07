Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Dassault Aviation AM FR0000121725 DASSAULT AVIATION (AM) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 23/07 17:35:20 828 EUR -1.25% 18:25 DASSAULT AVIATION : accuse une chute de son bénéfice et des commandes au 1er semestre DJ 18:22 DASSAULT AVIATION : table désormais sur la livraison de 30 Falcon cette année AO 18:10 DASSAULT AVIATION : résultat net ajusté de 87 ME au S1 CF Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Dassault Aviation : Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020 0 23/07/2020 | 18:06 Envoyer par e-mail :

Paris, le 23 juillet 2020 Éric TRAPPIER Président-Directeur Général 2 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Structure du Groupe au 30 juin 2020 Le groupe Dassault Aviation est un groupe international qui englobe la majeure partie de l'activité aéronautique du Groupe Industriel Marcel Dassault. Les principales sociétés du Groupe sont les suivantes : DASSAULT AVIATION Société Mère (France) Sociétés consolidées 100% Dassault Falcon Jet (USA) Dassault Aircraft 100% Services (USA) Dassault Falcon Jet 100% Wilmington (USA) Aero Precision Repair 50% and Overhaul (USA) Dassault Falcon Jet 100% Leasing (USA) 100% Dassault Falcon Jet Do Brasil (Brésil) Midway 100% (USA) TAG Maintenance 100% Services (Suisse) 100% TAG Maintenance Services Le Bourget (France) 100% TAG Maintenance Services Farnborough (Royaume-Uni) 100% TAG Maintenance Services Portugal (Portugal) 100% Sogitec Industries (France) 100% Dassault Falcon Service (France) 50% Falcon Training Center (France) 100% ExecuJet MRO Services Australia (Australie) 100% ExecuJet MRO Services New Zealand (Nouvelle Zélande) 100% ExecuJet MRO Services Belgium (Belgique) 100% ExecuJet Services Malaysia (Malaisie) 100% ExecuJet MRO Services Middle East (Emirats Arabes Unis) 100% ExecuJet MRO Services (Afrique du Sud) 100% Dassault Aviation Business Services (Suisse) 25% Thales (France) Principales sociétés non consolidées 100% Dassault International (France) 100% Dassault Réassurance (France) 100% Dassault Aviation Participations (France) 100% Dassault Falcon Business Services (Chine) 54% SECBAT (France) 49% Dassault Reliance Aerospace Ltd. (Inde) 25% Corse Composites Aéronautiques La liste des entités consolidées est présentée en note 2 « Périmètre de consolidation » de l'Annexe aux comptes consolidés. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 3 4 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Rapport d'activité du Groupe Dassault Aviation du 1er semestre 2020 1. CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2020 1er semestre 2020 1er semestre 2019 984 M€ 2 900 M€ Prises de commandes 5 Falcon 7 Falcon MCO Rafale RAVEL 2 641 M€ 3 058 M€ Chiffre d'affaires ajusté(*) 7 Rafale Export 10 Rafale Export 16 Falcon 17 Falcon au 30 juin 2020 au 31 décembre 2019 16 193 M€ 17 798 M€ Carnet de commandes 68 Rafale 75 Rafale dont dont 28 Rafale France 28 Rafale France 40 Rafale Export 47 Rafale Export 42 Falcon 53 Falcon 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Résultat opérationnel ajusté(*) 55 M€ 250 M€ Marge opérationnelle ajustée 2,1% du chiffre d'affaires 8,2% du chiffre d'affaires Recherche et Développement 262 M€ 258 M€ 9,9% du chiffre d'affaires 8,4% du chiffre d'affaires Résultat Net ajusté(*) 87 M€ 286 M€ Marge nette ajustée 3,3% du chiffre d'affaires 9,3% du chiffre d'affaires au 30 juin 2020 au 31 décembre 2019 Trésorerie disponible 3 921 M€ 4 585 M€ N.B. : Dassault Aviation comptabilise l'intégralité des contrats Rafale Export (y compris les parts Thales et Safran). Principaux agrégats en normes IFRS en M€(cf. tableau de passage en annexe) (*) Chiffre d'affaires consolidé 2 646 (*) Résultat opérationnel consolidé 57 (*) Résultat net consolidé 32 3 066 259 254 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 5 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 2. UN 1ER SEMESTRE MARQUÉ PAR LE COVID-19 2.1 COVID-19 : GESTION DE LA CRISE 2.1.1 Gestion de la crise par Dassault Aviation Société Mère L'épidémie de coronavirus a déclenché une crise sanitaire et économique sans précédent qui a contraint la Société Mère à suspendre ses activités de production dès le 18 mars et ses activités tertiaires le 23 mars pour assurer la protection de ses salariés, dans un dialogue continu avec les instances représentatives du personnel (le Comité Social et Économique Central et la Commission Santé Sécurité et Conditions de Tra- vail). Nous avons mis en place des cellules de crise pluridisciplinaires qui ont veillé quotidiennement à la mise en œuvre de mesures d'urgence et à la préparation de la reprise graduelle de l'activité. Elles ont structuré : les organisations particulières sur site pour les salariés ne pouvant travailler à domicile,

le maintien à domicile des salariés avec pathologie à risque,

le maintien à domicile des parents pour garde d'enfants,

la mise en place du télétravail lorsque cela était possible (renégociation de l'accord sur le télétravail à venir)

le rapatriement des personnels expatriés lorsque nécessaire. La reprise d'activité sur site s'est opérée par phases successives dès le 3 avril avec la poursuite des me- sures d'urgences, la mise en place de protocoles sanitaires (gestes barrières, jauges, etc..), la poursuite du déploiement massif du télétravail (passant de 500 personnes 1 à 2 jours par semaine avant crise à un pic de 4 700 personnes 5 jours par semaine), et la mise en place de mesures de chômage partiel lorsque cela était inévitable. Les mesures d'accompagnement de chômage partiel ont été les suivantes : maintien de salaire à 100% jusqu'au 2 avril,

signature d'un accord avec les instances représentatives du personnel,

maintien de salaire à 92% de la rémunération nette (vs 84% assuré par l'État) à compter du 3 avril pour les salariés placés en activité partielle, prise de jours de congés pour les salariés placés en activité partielle, neutralisation des effets induits par le chômage partiel notamment sur le calcul de l'intéressement

(parts fixe et proportionnelle) et de la participation, mais également les cotisations et prestations de santé et de prévoyance,

création d'un fond de solidarité permettant aux salariés non concernés par l'activité partielle de faire un don de jours de congés afin de réduire le nombre de jours chômés. Le 3 avril, environ 12% des effectifs de la Société Mère étaient revenus sur site, puis 18% au 29 avril et 35% au 11 mai. À partir du 8 juin, suite au déconfinement, nous avons poursuivi le retour sur site en le combinant avec le télétravail afin de respecter les jauges d'occupation des locaux et nous avons réduit significativement le recours au chômage partiel, le maintenant uniquement pour les cas particuliers tels que garde d'enfants et personnes avec pathologie à risque. De plus, malgré les difficultés de tous ordres générées par cette crise, nous avons veillé au respect de nos engagements contractuels et éthiques auprès de nos clients et de nos fournisseurs (en particulier en privilé- giant les paiements dus aux PME et ETI). Enfin, un effort particulier a été déployé à l'attention des salariés afin de maintenir le lien par une information continue. 6 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation Le 15 mai 2020, Florence Parly, ministre des Armées, est venue sur notre site de Saint-Cloud, dans un souci de soutien à la Base Industrielle et Technologique de Défense, pour se faire expliquer l'état du Groupe et le plan de marche de la reprise. Grâce à des entretiens en téléconférence avec différents sites, nous avons pu montrer à Florence Parly comment nous concilions la poursuite des missions essentielles avec la sécurité de tous les collaborateurs. 2.1.2 Gestion de la crise dans les filiales du groupe Nos filiales ont également été impactées : Dassault Falcon Jet (États-Unis) :

(États-Unis) : Teterboro : mise en place de mesures sanitaires, télétravail, chômage partiel, Little Rock : pas de fermeture mais réorganisation de la production en application des réglementa- tions locales (mesures sanitaires) et recours au chômage partiel, Wilmington : cas de Covid ayant nécessité une fermeture de 15 jours,

Dassault Reliance Aerospace Ltd (Inde) : arrêt des activités pendant 1 mois en mars / avril suivi d'une reprise partielle (80% d'activité mais assistants techniques français toujours en France) avec mise en place de mesures sanitaires. La vigilance reste importante du fait de la croissance soutenue du nombre de nouveaux cas dans les grandes villes (New Delhi, Mumbai, Chennai…),

Dassault Falcon Service (France) : pas de fermeture, mise en place de mesures sanitaires, recours au télétravail, chômage partiel lorsqu'inévitable, et travail en équipes décalées dans les ateliers,

Sogitec : mise en place généralisée du télétravail permettant d'éviter le chômage partiel et retour sur site

à 100% depuis le 20 juin,

à 100% depuis le 20 juin, Tag Maintenance Services, ExecuJet :

Suisse et Afrique du Sud fortement impactés, Asie plus faiblement, mise en place de mesures sanitaires, télétravail, large recours au chômage partiel.

2.2 PARTICIPATION À L'EFFORT NATIONAL EN FRANCE Nous avons également souhaité participer à l'effort national en France, notamment dans le cadre de : l'opération Résilience :

avec la mise à disposition du ministère des Armées de 2 Falcon opérés par notre filiale Dassault Falcon Service, le transport de personnel soignant et de matériel médical en France et dans le monde,

l'opération organisée par Aviation Sans Frontières (ASF) pour le rapatriement et l'acheminement de personnel soignant ou de matériel médical à la demande. De plus, nous avons : distribué des masques aux Agences Régionales de Santé et aux hôpitaux de la région parisienne,

produit et distribué des visières en impression 3D aux hôpitaux, cliniques, chirurgiens-dentistes et cabi- nets médicaux et au CAP Sciences Bordeaux, centre de recherche scientifique,

chirurgiens-dentistes et cabi- nets médicaux et au CAP Sciences Bordeaux, centre de recherche scientifique, livré depuis notre restaurant d'entreprise de l'établissement de Saint-Cloud des repas pour les soignants de l'hôpital Foch, à Suresnes. 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 7 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 2.3 PLAN DE SOUTIEN À L'AÉRONAUTIQUE Le 9 juin 2020, l'État a lancé un plan de soutien en faveur de l'industrie aéronautique. Ce plan comporte notamment, hors aide à Air France : le soutien des entreprises en difficulté et la protection sociale de leurs salariés : prêts garantis par l'État et évolution du dispositif d'activité partielle,

l'investissement dans les PME et les ETI pour accompagner la modernisation et la transformation de la filière. Un fonds d'investissement est créé (objectif : 1 milliard d'euros) avec un apport de Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation qui y participera à hauteur de 13 millions d'euros. Un fonds de modernisa- tion qui comprend un volet « numérisation » de 300 millions d'euros est aussi ouvert pour les PME et ETI,

l'investissement pour concevoir les appareils de demain notamment dans le cadre du CORAC : 1,5 mil- liard d'euros sur 3 ans d'aides publiques concentrées sur la R&T pour les futurs avions « décarbonés ». Dassault Aviation y contribuera. Ce plan apporte une aide cruciale à la chaîne de sous-traitance française durement impactée par la crise. Le Groupe Dassault Aviation participe activement à tous les groupes de travail initiés notamment par le GIFAS pour la bonne application de ce plan. 3. PERSPECTIVES 2020 Le Groupe Dassault Aviation a décidé, le 1er avril, de suspendre ses objectifs 2020 annoncés le 27 février 2020. Dans un contexte incertain de circulation de la Covid-19 et ses conséquences économiques, le 23 juillet 2020, le Groupe Dassault Aviation a publié les nouveaux objectifs 2020 suivants : livraison de 30 Falcon (vs 40 prévus avant Covid-19) et de 13 Rafale (iso prévision avant Covid-19),

Covid-19) et de 13 Rafale (iso prévision avant Covid-19), chiffre d'affaires en retrait. 4. ACTIVITÉS DU GROUPE 4.1 ÉVOLUTION DES PROGRAMMES 4.1.1 Programmes Défense

Rafale Au 1er semestre 2020, le programme a été marqué par la livraison de 7 Rafale Export (Inde et Qatar), la poursuite de l'exécution des contrats Rafale pour l'Égypte, le Qatar et l'Inde et la négociation d'une tranche complémentaire pour la France et la poursuite de la prospection export pour de nouveaux contrats malgré un décalage attendu pour cause de Covid. En ce qui concerne le Rafale France, nous avons notamment continué les travaux sur le standard F4. Système de Combat Aérien Futur (SCAF) Le 1er semestre 2020 a été marqué par l'attribution, le 20 février 2020, à Dassault Aviation, Airbus et leurs partenaires, MTU Aero Engines, Safran, MBDA et Thales, du contrat cadre initial (phase 1A) qui marque le coup d'envoi du lancement des démonstrateurs du SCAF et notamment celui du New Generation Fighter (NGF). Ce contrat cadre s'étend sur une période de 18 mois et constitue la première étape d'un ambitieux programme de démonstration technologique en vue du 1er vol en 2026. 8 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation La prochaine étape majeure du programme sera l'intégration de l'Espagne et l'implication de fournisseurs supplémentaires qui nécessiteront une nouvelle notification des États en 2021. Les premiers travaux réalisés à ce jour sur le projet de démonstrateur NGF, en partenariat avec Airbus Defence and Space, se sont concentrés sur les études des formes aérodynamiques. Eurodrone Le contrat est en phase finale de négociation entre l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement) et Airbus Defence & Space (maître d'œuvre), Leonardo et Dassault Aviation (princi- paux partenaires). 4.1.2 Avions de missions

Falcon multi-missions

multi-missions Lancement des travaux de développement suite à la commande fin 2019 de 2 Falcon 8X « Ar- change » de renseignement stratégique ; un 3 ème appareil est en option, suite à l'annonce par la ministre des Armées, à l'occasion du Salon du Bourget 2019, poursuite de la définition d'un marché d'AVions Surveillance et d'Intervention MARitime (AVSIMAR) nommés « Al- batros » sur base du F2000LXS, livraison du 3 ème retrofit de Falcon 50SurMar, sur les 4 commandés, doté d'une trappe de largage de chaîne SAR (Search And Rescue), livraison du Falcon 2000LX au DLR (centre de recherche aérospatiale allemand).

PATrouille MARitime Le 3ème ATL2 modernisé a été livré, début avril, à la Marine Nationale ; 4 autres chantiers seront réalisés par Dassault Aviation sur les 18 appareils à moderniser, les suivants le seront par le SIAé. 4.1.3 Programmes Falcon Les restrictions de voyage liées à l'épidémie de Covid-19 et les conséquences économiques sévères de la crise sanitaire impactent de plein fouet le marché de l'aviation d'affaires. Pendant la crise, nous avons donné la priorité à : la continuité du service client,

la livraison des avions,

la poursuite du développement du Falcon 6X. L'activité aérienne aux États-Unis est remontée et la sécurité des vols en avions d'affaires pourrait être une opportunité. Néanmoins les commandes et les livraisons se décalent et les tensions augmentent sur les prix. L'évolution du contexte économique mondial sera à suivre et nous devons nous assurer de l'arrivée du Fal- con 6X en sortie de crise. 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 9 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 Les faits marquants pour ce semestre sont : la livraison de 16 Falcon,

5 prises de commandes Falcon,

l'avancement nominal du programme Falcon 6X pour une entrée en service en 2022 (1 er vol prévu début

2021) malgré l'impact de la crise du Covid-19 :

vol prévu début 2021) malgré l'impact de la crise du Covid-19 : l'assemblage de l'avion n°1 a été terminé à Mérignac et la 1 ère mise sous tension effectuée, les essais sol de l'avion n°1 ont débuté, les avions n°2 et n°3 sont en cours d'assemblage, le moteur PW812D connait un avancement nominal :

plus de 2 000 heures d'essais et plus de 16 000 heures d'essais pour le corps haute pres- sion, 2 ème campagne d'essai sur banc volant avec le moteur de l'avion n°1, il répondra à la réglementation sur les émissions de CO 2 et a atteint les performances acoustiques avec une marge significative,

Futur Falcon :

poursuite du développement de la gamme Falcon. Annonce du futur Falcon décalée.

4.2 MAKE IN INDIA Dassault Reliance Aerospace Ltd (DRAL), à Nagpur, a également été impactée par la Covid-19 ; les activi- tés ont été arrêtées pendant 1 mois suivi d'une reprise partielle. Pour autant nous poursuivons sa montée en puissance avec notamment la production et l'assemblage des éléments de Falcon 2000 et de Rafale (portes moteur). Nous avons intégré DRAL dans nos Agréments de Production Falcon et passé le premier audit des autorités de navigabilité. Nous poursuivons également le développement d'une supply chain indienne (pièces primaires, outillages, pylônes, bidons, etc.), du centre d'ingénierie à Pune et de la « Dassault Skill Academy » (programme de formation professionnelle au métier d'ajusteur aéronautique et de parcours d'excellence dans le supérieur entre acteurs académiques indiens et français et industrie aéronautique). 4.3 APRÈS-VENTE 4.3.1 Après-ventemilitaire Le soutien de nos clients militaires est resté une priorité. Nous avons, pour ce faire, adapté l'organisation de nos équipes sur sites et sur bases, et maintenu une continuité dans les liaisons logistiques. Au-delà du traitement de la crise de Covid-19, les éléments majeurs de ce 1er semestre ont concerné : l'exécution du contrat RAfale VErticaLisé (RAVEL) qui s'est poursuivie avec la mise en place en début d'année, sur les bases de Saint-Dizier,Mont-de-Marsan et Landivisiau, de nos équipes en charge des prestations techniques et logistiques au plus près des utilisateurs,

Saint-Dizier,Mont-de-Marsan et Landivisiau, de nos équipes en charge des prestations techniques et logistiques au plus près des utilisateurs, le développement de la plateforme Big Data Dassault Aviation / Dassault Systèmes dans le cadre de l'exécution du contrat RAVEL,

la poursuite de l'activité de formation au sein de notre « Conversion Training Center » à Mérignac, pour les pilotes et mécaniciens indiens,

la poursuite des livraisons des éléments de soutien à destination de la première base aérienne indienne (Ambala) qui va recevoir les Rafale fin juillet 2020. 10 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation 4.3.2 Après-venteFalcon Concernant l'après-vente Falcon, au 1er semestre 2020, nous avons : soutenu nos clients durant la crise de Covid-19 :

Covid-19 : grâce à une réorganisation rapide permettant d'assurer la continuité du niveau de service (Com- mand Center, Falcon Response, rechanges, réseau de stations-service), en maintenant une proximité avec eux grâce à l'organisation de visio-conférence et des sessions de formation en e-learning,

poursuivi l'intégration du réseau de stations-service avec la finalisation de l'acquisition d'ExecuJet Dubaï en janvier,

stations-service avec la finalisation de l'acquisition d'ExecuJet Dubaï en janvier, adapté les installations de maintenance de Dassault Falcon Service au Bourget pour accroître sa capacité d'accueil des Falcon 7X et 8X. Le hangar rénové est entré en service début 2020,

augmenté la capacité de formation des pilotes avec la mise en service d'un nouveau simulateur

Falcon 2000LXS/900LX chez FlightSafety à Teterboro,

Falcon 2000LXS/900LX chez FlightSafety à Teterboro, déployé auprès des clients les applications opérationnelles et documentaires sur iPad. 5. RISQUES Les conséquences de la crise dans le domaine aéronautique ont été brutales et risquent d'être durables sur les prochaines années : incertitude sur la demande du marché de l'aviation d'affaires,

incertitude sur l'obtention d'un nouveau contrat Rafale export et d'une tranche complémentaire pour la

France en 2020

France en 2020 baisse d'activité importante chez nos partenaires et fournisseurs du secteur aéronautique entraînant un risque de fragilisation de leur situation financière (et par voie de conséquence des risques de pérennité, regroupement ou restructuration) et donc, par conséquences, pour nos fournitures,

risque d'aggravation de l'épidémie pouvant impacter notre capacité de livraison au 2 ème semestre. 6. RÉSULTATS CONSOLIDÉS AJUSTÉS DU 1ER SEMESTRE 2020 6.1 PRISES DE COMMANDES Les prises de commandes du 1er semestre 2020 sont de 984 millions d'euros contre 2 900 millions d'euros au 1er semestre 2019. La part des prises de commandes à l'export est de 80%. Leur évolution est la suivante, en millions d'euros : S1 2020 % S1 2019 % Défense 315 32% 2 273 78% Défense Export 132 180 Défense France 183 2 093 Falcon 669 68% 627 22% Total prises de 984 2 900 commandes % Export 80% 27% Les prises de commandes sont intégralement constituées de commandes fermes. 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 11 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 Programmes Défense Les prises de commandes Défense s'élèvent à 315 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre 2 273 millions d'euros au 1er semestre 2019. La part Défense Export s'élève à 132 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre 180 millions d'euros au 1er semestre 2019. La part Défense France s'établit à 183 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre 2 093 millions d'euros au 1er semestre 2019 qui comprenait principalement la notification du contrat RAVEL pour le Maintien en Condition Opérationnelle du Rafale France pour 10 ans. Programmes Falcon Au cours du 1er semestre 2020, 5 commandes de Falcon ont été enregistrées, contre 7 au 1er semestre 2019. Les prises de commandes Falcon représentent 669 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre 627 millions d'euros au 1er semestre 2019. 6.2 CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ Le chiffre d'affaires consolidé ajusté du 1er semestre 2020 est de 2 641 millions d'euros contre 3 058 millions d'euros au 1er semestre 2019. La part du chiffre d'affaires à l'export est de 89% au 1er se- mestre 2020. L'évolution du chiffre d'affaires est la suivante, en millions d'euros : S1 2020 % S1 2019 % Défense 1 581 60% 2 072 68% Défense Export 1 319 1 537 Défense France 262 535 Falcon 1 060 40% 986 32% Total chiffre 2 641 3 058 d'affaires ajusté % Export 89% 82% Programmes Défense 7 Rafale Export (Inde et Qatar) ont été livrés au cours du 1er semestre 2020 contre 10 Rafale Export au 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires Défense s'élève au 1er semestre 2020 à 1 581 millions d'euros contre 2 072 millions d'euros au 1er semestre 2019. La part Défense Export s'élève à 1 319 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre 1 537 millions d'euros au 1er semestre 2019. Cette baisse s'explique notamment par la baisse du nombre de Rafale livré entre les deux semestres (7 vs 10). La part Défense France s'élève à 262 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre 535 millions d'euros au 1er semestre 2019. Il est à noter qu'au cours du 1er semestre 2019 les travaux de développement de la rénovation du système de combat pour l'ATL2 et du 1er avion modernisé avaient été livrés à l'État et impac- taient positivement le chiffre d'affaires. 12 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation Programmes Falcon 16 Falcon ont été livrés au 1er semestre 2020, contre 17 au 1er semestre en 2019. Le chiffre d'affaires Falcon du 1er semestre 2020 s'élève à 1 060 millions d'euros, contre 986 millions d'euros au 1er semestre 2019. Il est à noter un effet périmètre positif lié à l'intégration des stations-serviceacquises au cours de l'année 2019 et début 2020. **** Le « book-to-bill ratio » (prises de commandes / chiffre d'affaires) est de 0,37 au 1er semestre 2020. 6.3 CARNET DE COMMANDES Le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2020 est de 16 193 millions d'euros contre 17 798 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il est composé : ∙ du carnet de commandes Défense Export qui s'élève à 9 538 millions d'euros contre 10 725 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il est constitué principalement de 40 Rafale Export contre 47 Rafale Export au 31 décembre 2019, du carnet de commandes Défense France qui s'élève à 4 661 millions d'euros contre 4 740 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il comprend en particulier 28 Rafale (comme au 31 décembre 2019) et le contrat MCO RAVEL pour le Rafale,

carnet de commandes Défense France 4 661 millions d'euros du carnet de commandes Falcon qui s'élève à 1 994 millions d'euros contre 2 333 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il comprend notamment 42 Falcon contre 53 au 31 décembre 2019. 6.4 RÉSULTATS AJUSTÉS Résultat opérationnel Le résultat opérationnel ajusté du 1er semestre 2020 est de 55 millions d'euros contre 250 millions d'euros au 1er semestre 2019. La marge opérationnelle s'établit à 2,1% contre 8,2% au 1er semestre l'an passé. Cette baisse s'explique principalement par la sous-activitéliée à la crise de la Covid-19(passage en charge des heures du chômage partiel, coût des mesures sanitaires), le poids relatif des frais de recherche et développement autofinancés par rapport au chiffre d'affaires (9,9% du chiffre d'affaires contre 8,4% au 1er semestre 2019) et par la moindre absorption des charges fixes liée à la baisse du chiffre d'affaires. Les économies de frais de structure et les aides diverses des États (en France, aux États-Unis, et en Suisse principalement), essentielle- ment allègements de charges et mesures de chômage partiel, ont partiellement compensé ces impacts né- gatifs. Le taux de couverture du 1er semestre 2020 est de 1,18 $/€, comme au 1er semestre 2019 et sur l'année 2019. Résultat financier Le résultat financier ajusté du 1er semestre 2020 est de -19 millions d'euros contre -26millions d'euros la même période l'an passé. Ce résultat financier négatif est la conséquence de la comptabilisation de la composante de financement au titre des contrats militaires long terme. 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 13 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 Résultat net Le résultat net ajusté du 1er semestre 2020 est de 87 millions d'euros contre 286 millions d'euros au 1er semestre 2019. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 58 millions d'euros contre 141 millions d'euros au 1er semestre 2019. La marge nette ajustée s'établit ainsi à 3,3% au 1er semestre 2020 contre 9,3% au 1er semestre 2019. 7. STRUCTURE FINANCIÈRE 7.1 TRÉSORERIE DISPONIBLE Le Groupe utilise un indicateur propre appelé « Trésorerie disponible » qui reflète le montant des liquidités totales dont dispose le Groupe, déduction faite des dettes financières ; il reprend les postes du bilan sui- vants : trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers courants (à leur valeur de marché) et les dettes financières, à l'exception des dettes de location comptabilisées suite à la mise en œuvre d'IFRS 16. La trésorerie disponible du Groupe s'élève à 3 921 millions d'euros, en baisse de 664 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2019. La baisse est principalement liée à l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (diminution des avances et acomptes reçus au titre des contrats export suite aux livraisons de la période et à la hausse des stocks et en-cours),les investissements de la période étant compensés par la capacité d'autofinancement générée sur le 1er semestre. 7.2 BILAN (en données IFRS) Le total des capitaux propres s'établit à 4 277 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 4 446 millions d'euros au 31 décembre 2019. Les emprunts et dettes financières s'établissent à 322 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 558 millions d'euros au 31 décembre 2019, 250 millions d'euros d'emprunts bancaires ayant été remboursés au cours du 1er semestre. Les emprunts et dettes financières comprennent essentiellement la participation des salariés placée en compte courant bloqué pour 131 millions d'euros et les dettes de location, comptabilisées suite à la mise en œuvre d'IFRS 16, pour 175 millions d'euros. Les stocks et en-cours ont augmenté de 191 millions d'euros et s'établissent à 3 560 millions d'euros au 30 juin 2020. La hausse des stocks et en-cours Falcon et Défense France n'a été que partiellement com- pensée par la baisse des stocks et en-cours Défense Export consécutive à la livraison des prestations réali- sées dans le cadre de l'exécution des contrats Rafale Export. Les avances et acomptes reçus sur commandes nets des avances et acomptes versés diminuent de 293 millions d'euros au 30 juin 2020 en raison principalement des acomptes repris suite à la livraison des Rafale Export et des prestations associées au cours de la période. La valeur de marché des instruments financiers dérivés s'établit à -134 millions d'euros au 30 juin 2020 contre -71 millions d'euros au 31 décembre 2019. Cette baisse est notamment liée à la varia- tion du cours du dollar entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2019 (1,1198 $/€ contre 1,1234 $/€) ainsi qu'à la baisse des taux d'intérêts dollars (diminution des points de terme). 14 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation 8. INFORMATION DES ACTIONNAIRES Au 30 juin 2020, le capital social de la Société s'élève à 66 789 624 euros. Il est divisé en 8 348 703 actions d'une valeur nominale de 8 euros chacune. Elles sont cotées sur le Marché réglementé « Euronext Paris » - Compartiment A - Code ISIN (International Securities Identification Numbers) : FR0000121725. Elles sont éligibles au Service à Règlement Différé (SRD). Suite à l'augmentation de son flottant, Dassault Aviation a intégré, en 2016, les indices boursiers suivants : Sociétés des Bourses Françaises 120 (SBF 120) et le Mor- gan Stanley Capital International World (MSCI World). Au 30 juin 2020, l'actionnariat de Dassault Aviation est le suivant : Actionnaires Nombre % Droits de vote % d'actions exerçables (2) GIMD 5 196 076 62,24% 10 392 152 76,87% Flottant 2 291 677 27,45% 2 298 797 17,01% Airbus SE 827 529 9,91% 827 529 6,12% Autodétention (1) 33 421 0,40% 0 0,00% TOTAL 8 348 703 100,00% 13 518 478 100,00% autodétention inscrite en compte « nominatif pur », privée de droits de vote. en application de la loi « Florange » et à défaut de dispositions contraires des statuts de Dassault Aviation, les actions détenues depuis plus de deux ans au nominatif bénéficient d'un droit de vote double. actions sous-jacentes aux obligations échangeables en actions Dassault Aviation émises par Airbus SE le 9 juin 2016. 9. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES Les parties liées 2020 sont identiques à celles identifiées au 31 décembre 2019 et les transactions interve- nues au cours du semestre sont de même nature. 10. CONCLUSION L'épidémie de Covid-19 a déclenché une crise mondiale sans précédent par ses conséquences sanitaires et économiques, son ampleur, son étendue géographique et sa durée. En premier lieu, je remercie du fond du cœur les personnels médicaux qui ont pris en charge l'ensemble des malades avec un dévouement admirable ainsi que tous les collaborateurs du Groupe pour leur implication et la cohésion dont ils font preuve au quotidien. Nous avons souhaité participer à l'effort national en France, en mettant à disposition nos Falcon. Dans le cadre de l'opération Résilience, avec le ministère des Armées, ces Falcon ont participé au transport de personnel soignant et de matériel médical en France et dans le monde. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération organisée par Aviation Sans Frontières (ASF), nos Falcon ont contribué au rapatriement et à l'acheminement de personnel soignant ou de matériel médical à la demande. Pendant cette période, le Groupe Dassault Aviation a adapté son fonctionnement pour assurer la sécurité des collaborateurs, et a lancé un Plan de Continuité de l'Activité. 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 15 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 Chez Dassault Aviation Société Mère, après la suspension des activités de production dès le 18 mars et des activités tertiaires le 23 mars, l'activité a repris par phases successives à partir du 3 avril, dans un dialogue continu avec les instances représentatives du personnel (dont le Comité Social et Économique Central et la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail), dans le respect des contraintes sanitaires et sociales, en privilégiant le télétravail et en prenant des mesures de chômage partiel lorsque cela était inévitable. Dès le 8 juin, suite au déconfinement, la présence sur site est redevenue la norme en combinaison, toutefois, avec le télétravail afin de respecter les jauges d'occupation des locaux. Nos filiales également se sont toutes adaptées à la situation avec la mise en place de mesures sanitaires, le recours massif au télétravail et au chômage partiel. Certains sites ont connu une fermeture temporaire. Le 1er avril, le Conseil d'administration a annulé la proposition de dividendes et nous avons suspendu nos objectifs de l'année 2020. Le Plan de Continuité d'Activité a priorisé nos efforts : nous avons mis l'accent sur le soutien de nos clients (Forces Armées en priorité), la production et la livraison des Rafale et des Falcon, et le développement du Falcon 6X. Hors Falcon 6X et Rafale Inde, et malgré le télétravail, nous avons pris du retard sur nos pro- grammes. La crise du Covid-19 entraine une baisse des livraisons de Falcon qui conduit à une nouvelle prévision 2020 de 30 Falcon alors que 40 livraisons étaient initialement prévues. Au-delà de ce décalage de chiffre d'affaires, les résultats sont négativement impactés par les coûts associés aux heures non travaillées et aux mesures sanitaires mises en place, qui ne sont que partiellement compensés par des aides étatiques, des allègements de charges et des réductions de frais généraux du Groupe. Tout au long de cette crise, nous avons été attentifs au soutien et à l'accompagnement de nos sous-traitants et fournisseurs. Le plan de relance de l'aéronautique annoncé par l'État le 9 juin et élaboré en collaboration avec le GIFAS, permet entre autres de soutenir l'écosystème du secteur fragilisé par la crise et d'investir dans l'avenir (dont les futurs avions « décarbonés » dans le cadre du CORAC). En termes d'activité, dans le domaine militaire, nous avons livré 7 Rafale à l'Export, avancé les travaux du standard F4 du Rafale France, livré un ATL2 modernisé, et assuré le soutien de nos clients militaires. Le 1er semestre a également été marqué par l'attribution à Dassault Aviation, Airbus et leurs partenaires, du contrat cadre initial pour le lancement des démonstrateurs du SCAF et notamment celui du New Generation Fighter (NGF). Dans le domaine civil, nous avons assuré le soutien de nos clients, livré 16 Falcon, poursuivi l'avancement du Falcon 6X qui reste nominal pour un 1er vol début 2021 et une entrée en service en 2022, et poursuivi les travaux de développement du futur Falcon. Les effets de la crise risquent d'être durables tant de nombreux secteurs économiques sont affectés. Notre marché Falcon est directement impacté (le décalage des livraisons et des commandes Falcon entraine l'adaptation à la baisse de nos cadences Falcon) et la perspective de nouveaux contrats Rafale Export se décale. Dans un contexte économique difficile et incertain, notre ambition est de : vendre et livrer des Falcon,

respecter le calendrier du Falcon 6X (entrée en service 2022),

négocier une tranche complémentaire de Rafale pour la France, et poursuivre la prospection export,

poursuivre le développement du futur Falcon,

poursuivre nos développements dans le domaine des Falcon multirôles,

nous inscrire dans les technologies de transition environnementale CORAC,

faire avancer le programme SCAF/NGF et contribuer au programme MALE. 16 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation Cela se fera dans un contexte de : haut niveau de Recherche et Développement autofinancés,

pérennisation du plan de transformation (numérique, bureau d'études étendu et sites) avec un calendrier recalé,

adaptation des effectifs à la charge prévisionnelle recalée selon le carnet de commandes. Dans un contexte incertain de circulation de la Covid-19 et ses conséquences économiques, les nouveaux objectifs 2020 du groupe sont les suivants : livraison de 30 Falcon (vs 40 prévus avant Covid-19) et de 13 Rafale (iso prévision avant Covid-19),

Covid-19) et de 13 Rafale (iso prévision avant Covid-19), chiffre d'affaires en retrait . Le Conseil d'administration exprime ses remerciements à l'ensemble du personnel pour son implication, son efficacité et ses compétences dans la réalisation de nos programmes. 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 17 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 ANNEXE COMMUNICATION FINANCIÈRE La norme IFRS 8 « secteurs opérationnels » requiert la présentation de l'information sectorielle selon des critères de gestion interne. L'activité du Groupe Dassault Aviation relève entièrement du domaine aéronautique. Le reporting interne fait au Président-Directeur Général et au Directeur Général Délégué, utilisé pour la stratégie et les prises de décisions, ne présente pas d'analyse de la performance, au sens de la norme IFRS 8, à un niveau inférieur à ce domaine. DÉFINITION DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Pour refléter les performances économiques réelles du Groupe et permettre leur suivi et leur comparabilité, le Groupe présente un compte de résultat ajusté : du résultat de change associé à l'exercice des instruments de couverture non éligibles à la comptabilité de couverture au sens des normes IFRS. Ce résultat, présenté en résultat financier dans les comptes consolidés, est reclassé en chiffre d'affaires et donc en résultat opérationnel au sein du compte de ré- sultat ajusté,

de la valorisation des instruments dérivés de change non éligibles à la comptabilité de couverture, en neutralisant la variation de juste valeur de ces instruments (le Groupe considérant que le résultat de couverture ne doit impacter le résultat que lors de l'échéance des flux commerciaux), à l'exception des dérivés affectés à la couverture des positions bilancielles dont la variation de juste valeur est présentée en résultat opérationnel,

de l'amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition (regroupements d'entreprises), dit « PPA », Purchase Price Allocation,

des ajustements pratiqués par Thales dans sa communication financière. Le Groupe présente également l'indicateur « trésorerie disponible » qui reflète le montant des liquidités totales dont dispose le Groupe, déduction faite des dettes financières. Il reprend les postes du bilan suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie,

autres actifs financiers courants (essentiellement valeurs mobilières de placement disponibles à la vente à leur valeur de marché),

dettes financières, à l'exception des dettes de location comptabilisées suite à l'application de la norme IFRS 16 traitant des contrats de location. Il est rappelé que seuls les états financiers consolidés font l'objet d'un audit des Commissaires aux Comptes. Les données financières ajustées font l'objet de travaux de vérification au titre de la lecture d'ensemble des informations données dans le rapport annuel. 18 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation IMPACT DES AJUSTEMENTS L'incidence sur le 1er semestre 2020 des ajustements sur les agrégats du compte de résultat est présentée ci-dessous : Compte de Dérivés de change Ajustements Compte de (en milliers d'euros) résultat résultat PPA pratiqués pa r consolidé Résultat de Variation de ajusté Thales S1 2020 S1 2020 change juste valeur Chiffre d'affaires 2 645 678 -4 430 184 2 641 432 Résultat opérationnel 56 747 -4 430 154 2 484 54 955 Résultat financier -37 733 4 430 14 897 -18 406 Résultat des sociétés mises 17 251 1 427 41 249 59 927 en équivalence Impôts sur les résultats -4 256 -4 404 -454 -9 114 Résultat net 32 009 0 10 647 3 457 41 249 87 362 Résultat net part du Groupe 32 009 0 10 647 3 457 41 249 87 362 Résultat net part du Groupe 3,8 10,5 par action (en euros) L'incidence sur le 1er semestre 2019 des ajustements sur les agrégats du compte de résultat est présentée ci-dessous : Compte de Dérivés de change Ajustements Compte de (en milliers d'euros) résultat résultat PPA pratiqués pa r consolidé Résultat de Variation de ajusté Thales S1 2019 S1 2019 change juste valeur Chiffre d'affaires 3 065 636 -7 216 -555 3 057 865 Résultat opérationnel 258 939 -7 216 -1 596 250 127 Résultat financier -45 322 7 216 11 744 -26 362 Résultat des sociétés mises 118 194 20 636 4 125 142 955 en équivalence Impôts sur les résultats -78 106 -2 950 -81 056 Résultat net 253 705 0 7 198 20 636 4 125 285 664 Résultat net part du Groupe 253 667 0 7 198 20 636 4 125 285 626 Résultat net part du Groupe 30,5 34,4 par action (en euros) 2020 first half-year financial report Dassault Aviation 19 Rapport d'activité du 1er semestre 2020 20 Dassault Aviation 2020 first half-year financial report Groupe Dassault Aviation COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS CONDENSÉS AU 30 JUIN 2020 Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 21 Comptes Consolidés BILAN ACTIF (en milliers d'euros) Notes 30.06.2020 31.12.2019 Écarts d'acquisition 3 65 957 77 452 Immobilisations incorporelles 51 099 40 931 Immobilisations corporelles 870 665 819 416 Titres mis en équivalence 4 1 687 927 1 841 218 Autres actifs financiers non courants 5 188 395 207 730 Impôts différés actifs 15 441 538 438 261 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 3 305 581 3 425 008 Stocks et en-cours 6 3 559 758 3 368 351 Actifs sur contrats 11 13 641 14 788 Créances clients et autres créances 1 390 426 1 224 369 Avances et acomptes versés sur commandes 11 2 077 478 2 363 786 Instruments financiers dérivés 18 761 6 815 Autres actifs financiers courants 7 1 109 743 1 433 071 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 2 958 149 3 532 883 TOTAL ACTIFS COURANTS 11 109 956 11 944 063 TOTAL ACTIF 14 415 537 15 369 071 22 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation BILAN PASSIF (en milliers d'euros) Notes 30.06.2020 31.12.2019 Capital 8 66 790 66 790 Réserves et résultats consolidés 4 217 419 4 379 424 Écarts de conversion 26 034 34 608 Actions propres 8 -32 753 -34 888 TOTAL ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 4 277 490 4 445 934 Participations ne donnant pas le contrôle 0 151 TOTAL CAPITAUX PROPRES 4 277 490 4 446 085 Emprunts et dettes financières à plus d'un an 7, 9 246 046 216 176 Impôts différés passifs 15 5 645 3 517 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 251 691 219 693 Passifs sur contrats 11 6 893 841 7 375 703 Dettes fournisseurs et autres dettes 894 205 1 075 599 Dettes fiscales et sociales 362 525 291 985 Emprunts et dettes financières à moins d'un an 7, 9 75 697 342 042 Provisions pour risques et charges 10 1 525 102 1 540 323 Instruments financiers dérivés 18 134 986 77 641 TOTAL PASSIFS COURANTS 9 886 356 10 703 293 TOTAL PASSIF 14 415 537 15 369 071 Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 23 Comptes Consolidés COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d'euros) Notes 1er semestre 1er semestre 2020 2019 CHIFFRE D'AFFAIRES 12 2 645 678 3 065 636 Autres produits de l'activité (1) 40 814 45 022 Variation des en-cours de production 9 618 -58 892 Achats consommés -1 860 934 -1 972 061 Charges de personnel (2) -611 995 -646 591 Impôts et taxes -41 639 -40 453 Dotations aux amortissements -77 483 -66 233 Dotations aux provisions -702 497 -647 102 Reprises de provisions 657 769 579 421 Autres produits et charges d'exploitation -2 584 192 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 56 747 258 939 Coût de l'endettement financier net -21 885 -31 141 Autres produits et charges financiers -15 848 -14 181 RÉSULTAT FINANCIER 14 -37 733 -45 322 Quote-part dans les résultats nets des sociétés mises en 4 17 251 118 194 équivalence Impôts sur les résultats 15 -4 256 -78 106 RÉSULTAT NET 32 009 253 705 Part attribuable aux propriétaires de la Société Mère 32 009 253 667 Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 38 Résultat par action (en euros) 16 3,8 30,5 Résultat par action dilué (en euros) 16 3,8 30,5 2019 7 370 616 60 164 -311 902 -4 698 415 -1 302 723 -71 887 -142 495 -811 240 703 819 315 796 252 -61288 -34337 -95 625 258 673 -246 578 722 704

18

85,7

85,7 les allocations reçues dans le cadre des dispositifs d'activité partielle, considérées comme une subvention dans le référentiel IFRS (IAS 20), se sont élevées à 6 667 milliers d'euros sur le 1 er semestre 2020 pour le Groupe. les charges de personnel comprennent l'intéressement et la participation (-10 877 milliers d'euros au 1 er semestre 2020, -70 987 milliers d'euros au 1 er semestre 2019 et -155 581 milliers d'euros en 2019). 24 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS 1er semestre 2020 (en milliers d'euros) RÉSULTAT NET Instruments financiers dérivés (1) Impôts différés Écarts de conversion Éléments recyclables ultérieurement en résultat Autres actifs financiers non courants Écarts actuariels sur engagements de retraites Impôts différés Éléments non recyclables en résultat Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS Propriétaires de la Société Mère Participations ne donnant pas le contrôle Notes 4, 18 4, 15 4, 5 4, 10 4, 15 Sociétés Sociétés mises 1er semestre intégrées en équivalence 2020 globalement 14 758 17 251 32 009 -48 706 4 808 -43 898 13 856 -1 928 11 928 3 383 -11 957 -8 574 -31 467 -9 077 -40 544 -19 895 -1 976 -21 871 13 194 -144 319 -131 125 1 543 5 681 7 224 -5 158 -140 614 -145 772 -36 625 -149 691 -186 316 -21 867 -132 440 -154 307 -21 867 -132 440 -154 307 0 0 1er semestre 2019 (en milliers d'euros) RÉSULTAT NET Instruments financiers dérivés (1) Impôts différés Écarts de conversion Éléments recyclables ultérieurement en résultat Autres actifs financiers non courants Écarts actuariels sur engagements de retraites Impôts différés Éléments non recyclables en résultat Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS Propriétaires de la Société Mère Participations ne donnant pas le contrôle Notes 4, 18 4, 15 4, 5 4, 10 4, 15 Sociétés Sociétés mises 1er semestre intégrées en équivalence 2019 globalement 135 511 118 194 253 705 -33 505 -9 255 -42 760 10 148 1 805 11 953 4 807 5 532 10 339 -18 550 -1 918 -20 468 2 729 -1 606 1 123 -73 355 -120 536 -193 891 17 714 11 016 28 730 -52 912 -111 126 -164 038 -71 462 -113 044 -184 506 64 049 5 150 69 199 64 011 5 150 69 161 38 38 les montants indiqués correspondent à la variation de la valeur de marché des instruments éligibles à la comptabilité de couverture sur la période. Ils ne sont pas représentatifs des résultats qui seront constatés lors de la réalisation des couvertures. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 25 Comptes Consolidés Année 2019 (en milliers d'euros) RÉSULTAT NET Instruments financiers dérivés (1) Impôts différés Écarts de conversion Éléments recyclables ultérieurement en résultat Autres actifs financiers non courants Écarts actuariels sur engagements de retraites Impôts différés Éléments non recyclables en résultat Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS Propriétaires de la Société Mère Participations ne donnant pas le contrôle Notes 4, 18 4, 15 4, 5 4, 10 4, 15 Sociétés Sociétés mises intégrées 2019 en équivalence globalement 454 049 258 673 712 722 -70 654 -17 271 -87 925 21 246 6 075 27 321 14 944 11 347 26 291 -34 464 151 -34 313 -2 840 -3 062 -5 902 -133 100 -129 525 -262 625 32 701 13 999 46 700 -103 239 -118 588 -221 827 -137 703 -118 437 -256 140 316 346 140 236 456 582 316 328 140 236 456 564 18 18 les montants indiqués correspondent à la variation de la valeur de marché des instruments éligibles à la comptabilité de couverture sur la période. Ils ne sont pas représentatifs des résultats qui seront constatés lors de la réalisation des couvertures. 26 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Année 2019 et 1er semestre 2020 Réserves et résultats Total consolidés attribuable Participations Capitaux Primes, Écarts de Actions aux ne donnant (en milliers d'euros) Capital propres résultats Instruments conversion propres propriétaires pas le totaux consolidés financiers de la Société contrôle et autres dérivés Mère réserves Au 01.01.2019 66 790 4 222 877 8 413 8 317 -36 432 4 269 965 554 4 270 519 Résultat net de l'exercice 712 704 712 704 18 712 722 Produits et charges comptabilisés -221 827 -60 604 26 291 -256 140 -256 140 directement en capitaux propres Produits et charges comptabilisés 490 877 -60 604 26 291 456 564 18 456 582 Dividendes versés en numéraire -176 238 -176 238 -176 238 Paiement en actions 2 279 2 279 2 279 Mouvements sur actions propres (1) -1 544 1 544 0 0 Autres variations (2) -106 636 -106 636 -421 -107 057 Au 31.12.2019 66 790 4 431 615 -52 191 34 608 -34 888 4 445 934 151 4 446 085 Résultat net de l'exercice 32 009 32 009 0 32 009 Produits et charges comptabilisés -145 772 -31 970 -8 574 -186 316 -186 316 directement en capitaux propres Produits et charges comptabilisés -113 763 -31 970 -8 574 -154 307 0 -154 307 Dividendes versés en numéraire (3) 0 0 0 Paiement en actions 2 020 2 020 2 020 Mouvements sur actions propres (1) -2 135 2 135 0 0 Autres variations (2) -16 157 -16 157 -151 -16 308 Au 30.06.2020 66 790 4 301 580 -84 161 26 034 -32 753 4 277 490 0 4 277 490 (1) cf. note 8. (2) il s'agit notamment, pour Thales, de l'évolution des actions propres, des souscriptions d'actions réservées aux salariés et des paiements en actions. En 2019, les autres variations comprenaient également l'impact sur les capitaux propres de Thales du rachat d'intérêts minoritaires après la date de prise de contrôle de Gemalto, Thales ayant choisi de déterminer l'écart d'acquisition selon la méthode du goodwill partiel (en conséquence l'écart entre le prix d'acquisition de ces intérêts et la part de Thales dans l'actif net acquis avait été comptabilisé en diminution des capitaux propres). du fait du contexte sanitaire, l'Assemblée Générale du 12 mai a approuvé la proposition du Conseil d'Administration du 1 er avril 2020 de ne verser aucun dividende au titre des résultats 2019. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 27 Comptes Consolidés 1er semestre 2019 Réserves et résultats Total consolidés attribuable Participations Capitaux (en milliers d'euros) Primes, Écarts de Actions aux ne donnant Capital propres résultats Instruments conversion propres propriétaires pas le totaux consolidés financiers de la Société contrôle et autres dérivés Mère réserves Au 01.01.2019 66 790 4 222 877 8 413 8 317 -36 432 4 269 965 554 4 270 519 Résultat net de l'exercice 253 667 253 667 38 253 705 Produits et charges comptabilisés -164 038 -30 807 10 339 -184 506 -184 506 directement en capitaux propres Produits et charges comptabilisés 89 629 -30 807 10 339 69 161 38 69 199 Dividendes versés en numéraire -176 238 -176 238 -176 238 Paiement en actions 1 645 1 645 1 645 Mouvements sur actions propres -1 544 1 544 0 0 Autres variations (1) -81 349 -81 349 -81 349 Au 30.06.2019 66 790 4 055 020 -22 394 18 656 -34 888 4 083 184 592 4 083 776 il s'agit notamment, pour Thales, de l'évolution des actions propres, des souscriptions d'actions réservées aux salariés et des paiements en actions. En 2019, les autres variations comprenaient également l'impact sur les capitaux propres de Thales du rachat d'intérêts minoritaires après la date de prise de contrôle de Gemalto, Thales ayant choisi de déterminer l'écart d'acquisition selon la méthode du goodwill partiel (en conséquence l'écart entre le prix d'acquisition de ces intérêts et la part de Thales dans l'actif net acquis avait été comptabilisé en diminution des capitaux propres). 28 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d'euros) Notes 1er semestre 1er semestre 2019 2020 2019 I - Flux de trésorerie des opérations d'exploitation RÉSULTAT NET 32 009 253 705 712 722 Annulation des résultats des sociétés mises en équivalence, nets 4 -12 708 -31 927 -140 865 des dividendes reçus Annulation des résultats sur cessions d'actifs immobilisés 2 022 3 926 415 Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 18 14 693 11 716 14 454 Variation de la juste valeur des autres actifs courants 7 2 665 -1 656 -1 311 Charge d'impôts (y compris impôts différés) 15 4 256 78 106 246 578 Dotations et reprises aux comptes d'amortissements et de provisions (à l'exclusion de celles liées au besoin en fonds de 75 211 122 999 210 198 roulement) Autres éléments 2 020 1 645 2 279 Capacité d'autofinancement avant impôts 120 168 438 514 1 044 470 Impôts versés 3 856 -85 068 -248 008 Variation des stocks et en-cours (valeur nette) 6 -188 134 -79 023 40 317 Variation des actifs sur contrats 11 1 147 4 416 2 179 Variation des avances et acomptes versés 11 286 308 271 108 919 089 Variation des créances clients et autres créances (valeur nette) -160 595 -77 675 -113 912 Variation des passifs sur contrats 11 -484 518 -625 701 -1 831 850 Variation des dettes fournisseurs et autres dettes -183 278 -26 686 144 585 Variation des dettes fiscales et sociales 69 260 46 825 -23 103 Augmentation (-) ou diminution (+) du besoin en fonds de -659 810 -486 736 -862 695 roulement Total I -535 786 -133 290 -66 233 II - Flux de trésorerie des opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -96 274 -72 321 -216 706 Acquisitions des autres actifs financiers non courants 5 -540 -2 451 -6 833 Cessions ou réductions d'actifs immobilisés 11 865 4 128 3 826 Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales 2 -13 257 -47 348 -106 201 Total II -98 206 -117 992 -325 914 III - Flux de trésorerie des opérations de financement Variation nette, en coût d'acquisition, des autres actifs financiers 7 320 663 652 038 1 780 208 courants Augmentation des dettes financières 9 116 383 102 579 107 429 Remboursement des dettes financières 9 -380 187 -154 690 -783 408 Dividendes versés au cours de l'exercice 0 -176 238 -176 238 Total III 56 859 423 689 927 991 IV - Impact des variations de change et autres Total IV 2 399 430 6 898 Variation de la trésorerie nette (I+II+III+IV) -574 734 172 837 542 742 Trésorerie nette à l'ouverture 7 3 532 883 2 990 141 2 990 141 Trésorerie nette à la clôture 7 2 958 149 3 162 978 3 532 883 Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 29 NOTES AUX COMPTES CONSOLIDÉS Principes comptables Cadre général Évolution du référentiel comptable Information sectorielle Périmètre de consolidation Périmètre au 30 juin 2020 Mouvements de périmètre 2020 Écarts d'acquisition Titres mis en équivalence Part du Groupe dans la situation nette et le résultat des sociétés mises en équivalence Évolution des titres mis en équivalence Quote-part de résultat de Thales mis en équivalence par Dassault Aviation Indice de perte de valeur Autres actifs financiers non courants Stocks et en-cours Trésorerie Trésorerie nette Trésorerie disponible Capitaux propres Capital social Actions propres Paiement en actions Comptes Consolidés Emprunts et dettes financières Provisions pour risques et charges Actifs et passifs sur contrats Chiffre d'affaires Charges de recherche et développement Résultat financier Situation fiscale Sources d'impôts différés Rapprochement de la charge d'impôts théorique et celle comptabilisée Résultat par action Instruments financiers Instruments financiers actifs Instruments financiers passifs Gestion des risques financiers Gestion des risques de liquidité et de trésorerie 18.2 Gestion des risques de crédit et de contrepartie Gestion des risques de marché Actifs et passifs éventuels Transactions avec les parties liées Événements postérieurs à la clôture 30 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation Note 1 - Principes comptables 1.1 Cadre général Le 23 juillet 2020, le Conseil d'Administration a arrêté et autorisé la publication des comptes consolidés condensés de Dassault Aviation au 30 juin 2020. Le Groupe Dassault Aviation établit ses états financiers semestriels consolidés condensés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les états financiers consolidés sont en conformité avec les normes, amendements et interprétations IFRS adoptés par l'Union Européenne et applicables à la date de clôture. Les comptes semestriels sont préparés selon les règles et méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes consolidés 2019 et prennent en compte l'évolution du référentiel comptable mentionnée ci-après dans le paragraphe 1.2. Impact de la crise sanitaire du Covid-19 L'épidémie de coronavirus a déclenché une crise sanitaire et économique sans précédent qui a contraint le Groupe à suspendre notamment en France ses activités de production dès le 18 mars et ses activités tertiaires le 23 mars pour assurer la protection de ses salariés. Les mesures prises pour enrayer la propagation du Covid-19, comme les restrictions de déplacement, ont impacté les activités du Groupe. Dans ce contexte, le Groupe Dassault Aviation a ainsi décidé de suspendre ses objectifs 2020 et d'annuler, sur la proposition du Conseil d'administration, la distribution de dividende. Des informations complémentaires sur les impacts de la crise sanitaire figurent dans le rapport d'activité. Le Groupe a retenu une approche ciblée pour présenter les principaux impacts jugés pertinents sur ses états financiers. Une description de ces impacts figure ci-après. Test de dépréciation des écarts d'acquisition et des immobilisations En conséquence de la dégradation de l'environnement économique, le Groupe a réalisé des tests de dépréciation des écarts d'acquisition et des immobilisations corporelles et incorporelle (cf. note 3). Les tests ont été mis en œuvre au 30 juin 2020 selon la même méthodologie qu'au 31 décembre 2019. Les flux de trésorerie retenus pour chacune des Unités Génératrices de Trésorerie reposent sur les meilleures estimations de la Direction, mises à jour au 30 juin 2020 pour tenir compte des impacts de la pandémie sur l'activité du Groupe. Les taux d'actualisation ont été mis à jour pour tenir compte du contexte sanitaire actuel. Ces tests n'ont pas conduit le Groupe à comptabiliser de dépréciation. Participation dans Thales La valorisation boursière de Thales excédant la valeur comptable des titres, ces derniers n'ont pas fait l'objet d'un test de dépréciation au 30 juin 2020 (cf. note 4). Titres de participation cotés La valeur de marché de la participation du Groupe dans Embraer a été impactée par la volatilité des marchés financiers observée sur le 1er semestre, conduisant le Groupe à comptabiliser en autres produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres une perte de 20 244 milliers d'euros (cf. note 5). Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 31 Comptes Consolidés Stocks et en-cours Le Groupe a effectué une revue de ses stocks et en-cours (y compris stock d'avions d'occasion). Cette revue n'a pas conduit le Groupe à comptabiliser de dépréciation significative au 30 juin 2020. Les coûts de sous-activité induits par la crise sanitaire, notamment les heures non travaillées, ont été exclus de la valorisation des stocks et en-cours. Autres actifs Le Groupe a effectué une revue des coûts de développement activés et des impôts différés actifs reconnus au bilan (recouvrabilité de ces derniers). Ces travaux n'ont pas conduit le Groupe à comptabiliser d'impacts matériels au 30 juin 2020. Trésorerie Le Groupe possède une structure financière solide (cf. note 7). Aucun nouveau financement n'a été souscrit par le Groupe au cours du 1er semestre 2020. Le portefeuille de placement étant principalement constitué de placements monétaires (cf. note 18), les variations de juste valeur n'ont par ailleurs pas impacté significativement les résultats au 30 juin 2020. Le contexte sanitaire n'a pas eu d'impact sur le classement de ces placements. Instruments financiers dérivés Le Groupe a maintenu les principes de comptabilité de couverture décrits dans les annexes aux états financiers consolidés à fin décembre 2019. Le Groupe a revu le caractère hautement probable des flux associés aux instruments financiers éligibles à la comptabilité de couverture et n'a pas détecté d'indice remettant en cause cette position à fin juin 2020. Dépréciation des actifs financiers Le Groupe a réalisé une revue des dépréciations des actifs financiers (principalement les créances clients) compte tenu des effets potentiels de la pandémie sur le risque de crédit de ses débiteurs. Le Groupe n'a pas été amené à comptabiliser de pertes de crédit significatives, les créances commerciales militaires étant constituées de clients étatiques, et la grande majorité des ventes de Falcon étant réalisées au comptant. Particularités propres aux comptes consolidés intermédiaires Saisonnalité de l'activité Un phénomène récurrent de saisonnalité a été observé lors des exercices précédents. En conséquence, les résultats intermédiaires au 30 juin 2020 ne sont pas nécessairement représentatifs de ceux pouvant être attendus pour l'ensemble de l'exercice 2020. Impôts sur les bénéfices Dans le cadre de l'arrêté semestriel, la charge d'impôt (courante et différée) est calculée en appliquant au résultat comptable de la période l'estimation du taux d'impôt annuel moyen pondéré attendu sur la base des taux adoptés au 30 juin 2020. 32 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation Provisions pour coûts des départs à la retraite La charge du semestre au titre des engagements de retraites est calculée à partir des évaluations actuarielles réalisées à la fin de l'exercice précédent. Ces évaluations sont, le cas échéant, ajustées pour tenir compte des réductions, liquidations ou autres événements non récurrents importants survenus lors du semestre. De même, les montants comptabilisés au passif du bilan au titre des régimes à prestations définies sont, le cas échéant, ajustés afin de tenir compte des évolutions significatives ayant affecté le rendement des obligations émises par les entreprises de premier rang de la zone concernée (référence utilisée pour la détermination des taux d'actualisation) et le rendement réel des actifs de couverture. 1.2 Évolution du référentiel comptable Normes, amendements, interprétations dont l'application est devenue obligatoire au 1er janvier 2020 Depuis le 1er janvier 2020, le Groupe applique les normes, amendements et interprétations suivants : les amendements à IFRS 3 « Regroupements d'entreprises »,

les amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers » et IAS 8 « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs »,

les amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 en lien avec la réforme des taux interbancaires de référence,

les amendements au cadre conceptuel. Ces textes n'ont pas d'incidence sur les états financiers consolidés du Groupe. Par ailleurs, l'analyse par le Groupe des conséquences des décisions de l'IFRS IC du 26 novembre 2019 sur l'appréciation des durées de location dans le cadre de l'application d'IFRS 16 a été finalisée au cours du 1er semestre. Les impacts sur les états financiers du Groupe sont non matériels. Normes, amendements, interprétations dont l'application est obligatoire après le 1er janvier 2020 Le principal texte publié par l'IASB et non encore adopté par l'Union Européenne est le suivant : les amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers » : clarifications quant à la classification des passifs comme courants ou non courants. Ce texte n'a pas été appliqué par anticipation par le Groupe. 1.3 Information sectorielle La norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » requiert la présentation de l'information selon des critères de gestion interne. L'activité du Groupe Dassault Aviation relève entièrement du domaine aéronautique. Le reporting interne fait au Président - Directeur Général et au Directeur Général Délégué, utilisé pour la stratégie et les prises de décision, ne présente pas d'analyse de la performance, au sens de la norme IFRS 8, à un niveau inférieur à ce domaine. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 33 Comptes Consolidés Note 2 - Périmètre de consolidation 2.1 Périmètre au 30 juin 2020 Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la société Dassault Aviation et des entités suivantes : Nom Pays % intérêts (1) Méthode de 30.06.2020 31.12.2019 consolidation (2) Dassault Aviation (3) France Consolidante Consolidante Dassault Aviation Business Services Suisse 100 100 IG Dassault Falcon Jet États-Unis 100 100 IG - Dassault Falcon Jet Wilmington États-Unis 100 100 IG - Dassault Aircraft Services États-Unis 100 100 IG - Dassault Falcon Jet Leasing États-Unis 100 100 IG - Aero Precision États-Unis 50 50 MEQ - Midway États-Unis 100 100 IG - Dassault Falcon Jet Do Brazil Brésil 100 100 IG Dassault Falcon Service France 100 100 IG - Falcon Training Center France 50 50 MEQ ExecuJet - ExecuJet MRO Services Australia Australie 100 100 IG - ExecuJet MRO Services New Zealand Nouvelle Zélande 100 100 IG - ExecuJet MRO Services Belgium Belgique 100 100 IG - ExecuJet Services Malaysia Malaisie 100 100 IG - ExecuJet MRO Services Afrique du Sud 100 100 IG - ExecuJet MRO Services Middle East Émirats Arabes Unis 100 - IG Sogitec Industries France 100 100 IG Tag Maintenance Services Suisse 100 100 IG - Tag Maintenance Services Le Bourget France 100 100 IG - Tag Maintenance Services Farnborough Angleterre 100 100 IG - Tag Maintenance Services Portugal Portugal 100 100 IG Thales France 25 25 MEQ les pourcentages d'intérêts des capitaux propres sont identiques aux pourcentages de contrôle pour toutes les sociétés du groupe à l'exception de Thales, dont le Groupe détient 24,62% du capital, 24,70% des droits à intérêts et 29,82% des droits de vote au 30 juin 2020. IG : intégration globale, MEQ : mise en équivalence. identité de la société consolidante : Dassault Aviation, Société Anonyme au capital de 66 789 624 euros, cotée et immatriculée en France, 712 042 456 RCS Paris - 9, Rond-Point des Champs-Élysées - Marcel Dassault - 75008 Paris. 34 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation 2.2 Mouvements de périmètre 2020 En 2019, le Groupe a développé son réseau de centres de maintenance d'excellence, tout en accroissant sa part de marché dans la maintenance Falcon, par l'acquisition de centres de maintenance : ExecuJet, présent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australie,

Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australie, TAG Maintenance Services, présent en France, au Portugal, au Royaume-Uni, et en Suisse,

Royaume-Uni, et en Suisse, Dassault Aviation Business Services (ex RUAG), présent en Suisse. Les activités de services aéroportuaires (FBO) de la filiale ont également été acquises. Les closings ont eu lieu en 2019 pour les filiales ExecuJet à l'exception d'ExecuJet MRO Services Middle East pour lequel le closing a eu lieu le 23 janvier 2020. Ces sociétés sont consolidées par intégration globale. Les impacts de ces acquisitions sur les états financiers du Groupe ne sont pas matériels. Note 3 - Écarts d'acquisition Les écarts d'acquisition s'élèvent à 65 957 milliers d'euros au 30 juin 2020 et à 77 452 milliers d'euros au 31 décembre 2019 : (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Dassault Aviation Business Services 6 625 9 640 Dassault Falcon Jet 5 887 5 887 Dassault Falcon Service 3 702 3 702 ExecuJet 34 914 26 683 Sogitec 4 777 4 777 TAG Maintenance Services 10 052 26 763 Écarts d'acquisition 65 957 77 452 Les travaux sur l'allocation du prix d'acquisition de Dassault Aviation Business Services, de Tag Maintenance Services et d'ExecuJet MRO Services Middle East ont été finalisés en 2020. Ces travaux ont conduit le Groupe à reconnaître des actifs incorporels à hauteur de 9 629 milliers d'euros (relation clientèle et marque), à réévaluer les actifs corporels (constructions) pour 18 961 milliers d'euros et à reconnaître des impôts différés passifs pour 6 345 milliers d'euros. Les tests effectués au titre de la norme IAS 36 « Dépréciation des actifs immobilisés » (cf. note 1, « Impact de la crise sanitaire du Covid-19 ») n'indiquant pas perte de valeur, aucune provision pour dépréciation des écarts d'acquisition n'a été constatée. Une variation de 1 point du taux d'actualisation et du taux de croissance long terme ne remet pas en cause l'absence de dépréciation des écarts d'acquisition. Conformément aux normes IFRS, l'écart d'acquisition relatif à Thales, consolidé par mise en équivalence, est inclus dans la rubrique « Titres mis en équivalence » (cf. note 4). Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 35 Comptes Consolidés Note 4 - Titres mis en équivalence 4.1 Part du Groupe dans la situation nette et le résultat des sociétés mises en équivalence Dassault Aviation détient, au 30 juin 2020, 24,70% des droits à intérêts du Groupe Thales, contre 24,69% au 31 décembre 2019. Le contrôle exercé par Dassault Aviation sur Thales est qualifié d'influence notable, au regard notamment du pacte d'actionnaires entre Dassault Aviation et le secteur public. Titres mis en équivalence Résultat mis en équivalence (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 1er semestre 1er semestre 2019 2020 2019 Thales (1) 1 665 856 1 816 825 15 118 115 799 253 314 Autres 22 071 24 393 2 133 2 395 5 359 TOTAL 1 687 927 1 841 218 17 251 118 194 258 673 la valeur des titres inclut un écart d'acquisition de 1 101 297 milliers d'euros. La quote-part du Groupe dans le résultat Thales après retraitements de consolidation est détaillée en note 4.3.

4.2 Évolution des titres mis en équivalence (en milliers d'euros) 1er semestre 2019 2020 Au 1er janvier 1 841 218 1 924 093 1ère application de la norme IFRS 16 - 1 408 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 17 251 258 673 Élimination des dividendes versés (1) -4 543 -117 808 Produits et charges comptabilisés directement dans les capitaux propres - Actifs financiers à la juste valeur -1 976 -3 062 - Instruments financiers dérivés (2) 4 808 -17 271 - Écarts actuariels sur engagements de retraite -144 319 -129 525 - Impôts différés 3 753 20 074 - Écarts de conversion -11 957 11 347 Part des sociétés mises en équivalence dans les autres produits et charges -149 691 -118 437 comptabilisés directement en capitaux propres Autres mouvements (3) -16 308 -106 711 En fin de période 1 687 927 1 841 218 au 1 er semestre 2020, Thales n'a pas versé de dividendes au titre de l'exercice 2019. En 2019, Thales avait versé au Groupe 83 000 milliers d'euros de dividendes au titre de l'exercice 2018 et 31 519 milliers d'euros d'acompte sur les dividendes au titre de l'exercice 2019. les montants indiqués correspondent à la variation de valeur de marché du portefeuille sur la période. Ils ne sont pas représentatifs des résultats qui seront constatés lors de la réalisation des couvertures. il s'agit notamment, pour Thales, de l'évolution des actions propres, des souscriptions d'actions réservées aux salariés et des paiements en actions. En 2019, les autres mouvements comprenaient également l'impact sur les capitaux propres de Thales du rachat d'intérêts minoritaires après la date de prise de contrôle de Gemalto, Thales ayant choisi de déterminer l'écart d'acquisition selon la méthode du goodwill partiel (en conséquence l'écart entre le prix d'acquisition de ces intérêts et la part de Thales dans l'actif net acquis avait été comptabilisé en diminution des capitaux propres). 36 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation 4.3 Quote-part de résultat de Thales mis en équivalence par Dassault Aviation Le détail du passage entre le résultat publié par Thales, part du Groupe, et celui retenu par Dassault Aviation figure dans le tableau ci-dessous : (en milliers d'euros) 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Résultat Thales (100%) 65 100 556 900 Résultat Thales - Quote-part de Dassault Aviation 16 080 137 554 Amortissement de l'allocation du prix d'acquisition, net d'impôts (1) -1 427 -20 636 Autres retraitements de consolidation 465 -1 119 Résultat mis en équivalence par Dassault Aviation 15 118 115 799 2019 1 121 900 997 -22 228 -1 455 314 dotations aux amortissements des éléments d'actifs identifiés dont les modes et les durées d'amortissement sont identiques à ceux utilisés pour la clôture au 31 décembre 2019.

4.4 Indice de perte de valeur Sur la base du cours de Bourse de l'action Thales au 30 juin 2020, soit 71,88 euros par action, la participation de Dassault Aviation dans Thales est valorisée à 3 776 millions d'euros. En l'absence d'indication objective de perte de valeur (cf. note 1, « Impact de la crise sanitaire du Covid-19 »), les titres Thales n'ont pas fait l'objet d'un test de dépréciation au 30 juin 2020. Note 5 - Autres actifs financiers non courants (en milliers d'euros) 31.12.2019 Acquisition Cession Variation de Autres 30.06.2020 Augmentation Diminution juste valeur Titres non cotés (1) 120 075 0 -21 349 0 120 403 Titres Embraer (1) 29 076 0 0 -20 244 0 8 832 Autres actifs financiers 58 579 540 -324 0 365 59 160 Créances rattachées à des 20 885 126 0 0 0 21 011 participations Dépôts de garantie 35 801 364 -259 0 365 36 271 Prêts logements et autres 1 893 50 -65 0 0 1 878 Autres actifs financiers non 207 730 540 -345 -19 895 365 188 395 courants Les titres de participation, non cotés, et les titres Embraer, cotés, classés en autres actifs financiers non courants sont évalués à la juste valeur en contrepartie des autres produits et charges comptabilisés en capitaux propres, non recyclables en résultat. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 37 Comptes Consolidés Note 6 - Stocks et en-cours (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Brut Dépréciation Net Net Matières premières 226 496 -93 216 133 280 115 220 En-cours de production 2 543 281 -14 631 2 528 650 2 519 099 Produits intermédiaires et finis 1 264 315 -366 487 897 828 734 032 Stocks et en-cours 4 034 092 -474 334 3 559 758 3 368 351 La crise sanitaire du Covid-19 n'a pas eu d'impact matériel sur la valorisation des stocks (cf. note 1, « Impact de la crise sanitaire du Covid-19 »). Note 7 - Trésorerie 7.1 Trésorerie nette (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Équivalents de trésorerie (1) 2 120 119 2 617 278 Disponibilités 838 030 915 605 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif 2 958 149 3 532 883 Concours bancaires courants 0 0 Trésorerie nette au tableau des flux de trésorerie 2 958 149 3 532 883 principalement dépôts à terme et valeurs mobilières de placement équivalents de trésorerie. L'analyse des risques correspondante est décrite en note 18.

7.2 Trésorerie disponible Le Groupe utilise un indicateur alternatif de performance appelé « Trésorerie disponible » qui reflète le montant des liquidités totales dont dispose le Groupe, déduction faite des dettes financières à l'exception des dettes de location comptabilisées suite à l'application de la norme IFRS 16. Il est calculé comme suit : (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Autres actifs financiers courants (en valeur de marché) (1) 1 109 743 1 433 071 Trésorerie et équivalents de trésorerie (en valeur de marché) 2 958 149 3 532 883 Sous-total 4 067 892 4 965 954 Emprunts et dettes financières, hors dettes de location (2) -147 193 -380 534 Trésorerie disponible 3 920 699 4 585 420 les autres actifs financiers courants, qui comprennent en particulier des placements de trésorerie du Groupe sous forme de valeurs mobilières de placement cotées, sont évalués à la juste valeur par résultat. Compte tenu de leur liquidité, ces dernières pourraient être cédées à court terme. cf. note 9. Le portefeuille de placements ne présente pas de perte de valeur significative au 30 juin 2020, comme au 31 décembre 2019 (cf. note 1, « Impact de la crise sanitaire du Covid-19 »). L'analyse des risques correspondante est décrite en note 18. 38 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation Note 8 - Capitaux propres 8.1 Capital social Le capital social s'élève à 66 790 milliers d'euros et se compose de 8 348 703 actions ordinaires de 8 euros chacune au 30 juin 2020 comme au 31 décembre 2019. La répartition du capital au 30 juin 2020 est la suivante : Actions % Capital % Droits de vote GIMD (1) 5 196 076 62,24% 76,87% Flottant 2 291 677 27,45% 17,01% Airbus 827 529 9,91% 6,12% Dassault Aviation (actions propres) 33 421 0,40% - Total 8 348 703 100% 100% la Société Mère, le Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), sise au 9, Rond-Point des Champs-Élysées - Marcel Dassault - 75008 Paris, consolide par intégration globale les comptes du Groupe.

8.2 Actions propres Les mouvements sur actions propres sont détaillés ci-dessous : (en nombre de titres) 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Actions propres au 1er janvier 35 600 37 175 Achats d'actions propres 0 0 Annulations d'actions 0 0 Paiement en actions (cf. note 8.3) -2 179 -1 575 Actions propres à la clôture 33 421 35 600 2019 37 175 0 0 -1 575 35 600 L'impact des actions propres sur les comptes consolidés du Groupe est détaillé au sein du tableau de variation des capitaux propres. Les 33 421 actions propres détenues au 30 juin 2020 (980 euros par action) sont affectées à d'éventuelles attributions d'actions de performance et à un éventuel contrat de liquidité permettant d'assurer l'animation du marché. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 39 Comptes Consolidés 8.3 Paiement en actions Le Groupe attribue aux dirigeants mandataires sociaux des actions de performance. Les caractéristiques de ces plans d'attribution sont décrites dans le rapport financier annuel 2019. Date de Nombre Cours de Nombre Nombre Solde d'actions Période l'action à d'actions décision d'actions d'actions de performance d'acquisition la date livrées en d'attribution attribuées annulées (1) au 30.06.2020 d'attribution 2020 27.02.2019 du 27.02.2019 2 179 1 400 € 2 179 0 0 au 26.02.2020 26.02.2020 du 26.02.2020 2 250 1 076 € 0 0 2 250 au 25.02.2021 actions annulées en cas de non atteinte partielle ou totale des conditions de performance. Le Groupe n'a pas attribué à ses salariés et cadres dirigeants d'options d'achat d'actions. Plan 2019 Une charge de 1 648 milliers d'euros a été comptabilisée en 2020 au titre de ce plan, dont la juste valeur s'élève à 2 706 milliers d'euros (valeur moyenne de 1 242 euros par action). Plan 2020 Une charge de 372 milliers d'euros a été comptabilisée en 2020 au titre de ce plan, dont la juste valeur s'élève à 2 171 milliers d'euros (valeur moyenne de 965 euros par action). La charge comptabilisée au 1er semestre tient compte d'une probabilité d'atteinte des objectifs. Note 9 - Emprunts et dettes financières Emprunts Dettes Emprunts et auprès des Dettes de (en milliers d'euros) financières dettes établissements location diverses (1) financières de crédit Au 31 décembre 2019 267 394 177 684 113 140 558 218 Mouvement de périmètre 0 2 464 0 2 464 Augmentation 470 24 064 115 913 140 447 Diminution -251 508 -30 137 -98 542 -380 187 Autres 326 475 0 801 Au 30 juin 2020 16 682 174 550 130 511 321 743 les dettes financières diverses comprennent essentiellement la participation des salariés en compte courant bloqué. La participation des salariés correspond à un « autre avantage à long terme » et devrait être évaluée et actualisée selon les principes d'IAS 19 révisée. Cependant au regard des faibles écarts historiques entre taux de rémunération et taux d'actualisation, nous considérons que la méthode d'évaluation au coût amorti constitue une approximation satisfaisante de la dette de participation. 40 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation Note 10 - Provisions pour risques et charges (en milliers d'euros) 31.12.2019 Dotations Reprises Autres 30.06.2020 Garantie (1) 995 822 45 067 -54 413 122 986 598 Prestations de service (1) 189 899 33 515 -44 905 271 178 780 Coûts des départs à la retraite (2) 344 277 27 867 -9 326 -13 175 349 643 sociétés françaises 242 195 19 076 -9 081 -24 115 228 075 sociétés nord-américaines 102 082 8 791 -245 10 940 121 568 Divers opérationnels 10 325 777 -1 038 17 10 081 Provisions pour risques et charges 1 540 323 107 226 -109 682 -12 765 1 525 102 les provisions tiennent compte de l'évolution de la flotte en service et des marchés livrés. le taux d'actualisation retenu pour le calcul de la provision pour coûts des départs à la retraite des sociétés françaises (déterminé par référence au taux de rendement des obligations privées à long terme de première qualité notées AA) s'établit à 0,80% au 30 juin 2020 contre 0,70% au 31 décembre 2019. Celui retenu pour le calcul de la provision pour coûts des départs à la retraite des sociétés américaines est de 3,35% au 30 juin 2020, contre 3,45% au 31 décembre 2019. Les écarts actuariels contribuent à la baisse de la provision pour coûts des départs à la retraite pour 13 194 milliers d'euros. Une diminution des taux d'actualisation de 0,50 point augmenterait l'engagement total de 80 875 milliers d'euros, tandis qu'une augmentation des taux d'actualisation de 0,50 point diminuerait l'engagement total de 71 914 milliers d'euros. Note 11 - Actifs et passifs sur contrats (en milliers d'euros) Actifs sur Passifs sur contrats contrats Actifs / passifs sur contrats au 31 décembre 2019 14 788 -7 375 703 Avances et acomptes reçus -59 012 -6 862 676 Autres actifs / passifs sur contrats 73 800 -513 027 Variation des avances et acomptes reçus 7 733 571 548 Variation des autres actifs / passifs sur contrats -8 880 -89 686 Actifs / passifs sur contrats au 30 juin 2020 13 641 -6 893 841 Avances et acomptes reçus -51 279 -6 291 128 Autres actifs / passifs sur contrats 64 920 -602 713 La diminution des passifs sur contrats résulte principalement de la diminution des acomptes reçus au titre des contrats Rafale Export, suite aux livraisons de la période. Dassault Aviation étant notamment principal sur les contrats Rafale Égypte, Qatar et Inde, les acomptes reçus comprennent la part des commettants. Les acomptes versés reflètent le reversement de ces parts aux commettants : (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Avances et acomptes reçus -6 342 407 -6 921 688 Avances et acomptes versés 2 077 478 2 363 786 Avances et acomptes reçus nets des avances et acomptes versés -4 264 929 -4 557 902 Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 41 Comptes Consolidés Note 12 - Chiffre d'affaires La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante : (en milliers d'euros) 1er semestre 1er semestre 2020 2019 France (1) 301 073 545 574 Export (2) 2 344 605 2 520 062 Chiffre d'affaires 2 645 678 3 065 636 2019 915 312 6 455 304 7 370 616 principalement l'État, avec qui le Groupe a réalisé plus de 10% de son chiffre d'affaires total au 1 er semestre 2019 et sur l'année 2019. plus de 10% du chiffre d'affaires Groupe a été réalisé avec le Qatar et avec l'Inde au 1 er semestre 2020 et en 2019. Plus de 10% du chiffre d'affaires du Groupe avait été réalisé avec le Qatar au 1 er semestre 2019. Le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des contrats Rafale Export est comptabilisé sur une base brute (y compris part des commettants). Par activité, le chiffre d'affaires se décompose comme suit : (en milliers d'euros) 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Falcon 1 064 438 993 665 Défense 1 581 240 2 071 971 Chiffre d'affaires 2 645 678 3 065 636 Les données intermédiaires ne sont pas représentatives du chiffre d'affaires annuel. 2019 2 222 473 5 148 143 7 370 616 Note 13 - Charges de recherche et développement Les dépenses de recherche et développement non activées sont enregistrées en charges sur la période au cours de laquelle elles sont constatées et représentent : (en milliers d'euros) 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Charges de recherche et développement -262 237 -257 895 2019 -527 287 La stratégie et les axes d'efforts du Groupe en matière de recherche et développement sont décrits dans le rapport de gestion. 42 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation Note 14 - Résultat financier (en milliers d'euros) 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 2 164 5 658 Variation de juste valeur des autres actifs financiers courants -2 665 1 656 Coût de l'endettement financier brut (1) -21 384 -38 455 Coût de l'endettement financier net -21 885 -31 141 Dividendes et autres produits de participation 0 15 Produits d'intérêts et résultat de cession des autres actifs financiers 3 479 4 764 (hors trésorerie et équivalents de trésorerie) Résultat de change (2) -19 327 -18 960 Autres produits et charges financiers -15 848 -14 181 Résultat financier -37 733 -45 322 2019 508 311 -75 107 -61 288 262 8 779 -43 378 -34 337 -95 625 La charge financière comptabilisée au titre de la composante de financement des contrats Défense long terme est de -18 315 milliers d'euros au 1 er semestre 2020, contre -31 903 milliers d'euros au 1 er semestre 2019 et -62 066 milliers d'euros en 2019. le résultat de change de la période comprend la variation de la valeur de marché et le résultat associé à l'exercice des instruments de couverture de change non éligibles à la comptabilité de couverture au sens de la norme IFRS 9 « Instruments financiers ». Les montants ne sont pas représentatifs des résultats qui seront constatés lors de la réalisation des couvertures. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 43 Comptes Consolidés Note 15 - Situation fiscale 15.1 Sources d'impôts différés (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Différences temporelles sur provisions (participation, retraite, etc.) 295 520 320 181 Autres actifs financiers courants et non courants et équivalents de trésorerie -5 474 -2 932 Instruments financiers dérivés 41 192 21 002 Autres différences temporelles 104 655 96 493 Impôts différés nets 435 893 434 744 Impôts différés actifs 441 538 438 261 Impôts différés passifs -5 645 -3 517 Le Groupe a effectué une revue des impôts différés actifs reconnus au bilan (recouvrabilité de ces derniers). Ces travaux n'ont pas conduit le Groupe à comptabiliser d'impacts matériels au 30 juin 2020. 15.2 Rapprochement entre la charge d'impôts théorique et la charge d'impôts comptabilisée (en milliers d'euros) 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Résultat net 32 009 253 705 Annulation de la charge d'impôts 4 256 78 106 Annulation de la quote-part dans les résultats nets des sociétés -17 251 -118 194 mises en équivalence Résultat avant impôts 19 014 213 617 Impôts théoriques au taux en vigueur (1) -6 088 -68 400 Impact des crédits d'impôts (2) 5 372 5 142 Impact des différences de taux d'impôts (3) -3 918 -8 503 Autres 378 -6 345 Impôts comptabilisés -4 256 -78 106 2019 722 578 -258 673 627

-241 226 562 -9 268 -8 646

-246 578 un taux de 32,02% s'applique au 1 er semestre 2020, tout comme au 1 er semestre 2019. En 2019, le taux appliqué était de 34,43%. le Crédit Impôt Recherche, comptabilisé en autres produits de l'activité, est de 15 500 milliers d'euros au 1 er semestre 2020 contre 15 350 milliers d'euros au 1 er semestre 2019 et 33 217 milliers d'euros pour l'année 2019. inclut l'incidence de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés en France. 44 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation Note 16 - Résultat par action Résultat par action 1er semestre 1er semestre 2019 2020 2019 Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société Mère (en 32 009 253 667 712 704 milliers d'euros) (1) Nombre moyen d'actions en circulation 8 314 600 8 312 537 8 312 823 Nombre moyen d'actions en circulation dilué 8 315 725 8 313 550 8 313 836 Résultat par action (en euros) 3,8 30,5 85,7 Résultat par action dilué (en euros) 3,8 30,5 85,7 (1) le résultat net est intégralement attribuable au résultat des activités poursuivies (pas d'abandon d'activité). Le résultat par action se calcule en divisant le résultat net attribuable aux propriétaires de la Société Mère par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice, déduction faite des actions propres. Le résultat par action dilué correspond au résultat net attribuable aux propriétaires de la Société Mère divisé par le nombre moyen pondéré des actions dilué. Ce dernier correspond au nombre moyen pondéré des actions ordinaires en circulation, augmenté des actions de performance attribuées. Note 17 - Instruments financiers Le mode de valorisation au bilan (coût ou juste valeur) des instruments financiers actifs ou passifs est détaillé dans les tableaux ci-dessous. Le Groupe a utilisé la hiérarchie suivante pour l'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur : Niveau 1 : instruments cotés sur un marché actif,

Niveau 2 : techniques de valorisation fondées sur des données de marché observables,

Niveau 3 : techniques de valorisation fondées sur des données non observables sur un marché. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 45 Comptes Consolidés 17.1 Instruments financiers actifs Valeur au bilan au 30.06.2020 Juste valeur (en milliers d'euros) Coût ou Impact en Impact en Total coût amorti (1) capitaux résultat propres Actifs non courants Autres actifs financiers non courants 59 160 129 235 188 395 Actifs courants Créances clients et autres créances 1 390 426 1 390 426 Instruments financiers dérivés 0 761 761 Autres actifs financiers courants 1 109 743 1 109 743 Équivalents de trésorerie (2) 2 120 119 2 120 119 Total des instruments financiers actifs 1 449 586 3 229 862 129 996 4 809 444 Niveau 1 (2) 3 229 862 8 832 Niveau 2 0 761 Niveau 3 0 120 403 la valeur comptable des instruments financiers actifs comptabilisés au coût ou coût amorti correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur. dont dépôts à terme au 30 juin 2020 : 1 616 814 milliers d'euros. Au 31 décembre 2019, les données étaient les suivantes : Valeur au bilan au 31.12.2019 Juste valeur (en milliers d'euros) Coût ou Impact en Impact en Total coût amorti (1) capitaux résultat propres Actifs non courants Autres actifs financiers non courants 58 579 149 151 207 730 Actifs courants Créances clients et autres créances 1 224 369 1 224 369 Instruments financiers dérivés 5 876 939 6 815 Autres actifs financiers courants 1 433 071 1 433 071 Équivalents de trésorerie (2) 2 617 278 2 617 278 Total des instruments financiers actifs 1 282 948 4 056 225 150 090 5 489 263 Niveau 1 (2) 4 050 349 29 076 Niveau 2 5 876 939 Niveau 3 0 120 075 la valeur comptable des instruments financiers actifs comptabilisés au coût ou coût amorti correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur. dont dépôts à terme au 31 décembre 2019 : 1 677 688 milliers d'euros. 46 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation 17.2 Instruments financiers passifs Valeur au bilan au 30.06.2020 Juste valeur (en milliers d'euros) Coût ou Impact en Impact en Total coût amorti (1) capitaux résultat propres Passifs non courants Dettes de location 137 078 137 078 Dettes financières diverses (2) 108 968 108 968 Passifs courants Emprunts auprès des établissements de crédit 16 682 16 682 Dettes de location 37 472 37 472 Dettes financières diverses (2) 21 543 21 543 Dettes fournisseurs et autres dettes 894 205 894 205 Instruments financiers dérivés 39 381 95 605 134 986 Total des instruments financiers passifs 1 215 948 39 381 95 605 1 350 934 Niveau 1 0 0 Niveau 2 39 381 95 605 Niveau 3 0 0 la valeur comptable des instruments financiers passifs comptabilisés au coût ou au coût amorti correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur. essentiellement la participation des salariés en compte courant bloqué. Au 31 décembre 2019, les données étaient les suivantes : Valeur au bilan au 31.12.2019 Juste valeur (en milliers d'euros) Coût ou Impact en Impact en Total coût amorti (1) capitaux résultat propres Passifs non courants Dettes de location 122 859 122 859 Dettes financières diverses (2) 93 317 93 317 Passifs courants Emprunts auprès des établissements de crédit 267 394 267 394 Dettes de location 54 825 54 825 Dettes financières diverses (2) 19 823 19 823 Dettes fournisseurs et autres dettes 1 075 599 1 075 599 Instruments financiers dérivés 30 564 47 077 77 641 Total des instruments financiers passifs 1 633 817 30 564 47 077 1 711 458 Niveau 1 0 0 Niveau 2 30 564 47 077 Niveau 3 0 0 la valeur comptable des instruments financiers passifs comptabilisés au coût ou au coût amorti correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur. essentiellement la participation des salariés en compte courant bloqué. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 47 Comptes Consolidés Note 18 - Gestion des risques financiers 18.1 Gestion des risques de liquidité et de trésorerie 18.1.1 Dettes financières Le Groupe n'a pas de risque significatif sur ses dettes financières. Le détail des dettes financières figure en note 9. 18.1.2 Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants Le portefeuille de placements du Groupe est principalement constitué de placements monétaires sans risque significatif de perte de valeur. (en milliers d'euros) Valeur de En % marché Disponibilités, placements monétaires et dépôts à terme 3 073 479 75% Placements obligataires (1) 442 314 11% Placements non spécifiés (1) 552 099 14% Total 4 067 892 100% les placements obligataires souscrits par le Groupe sont des placements avec un horizon de gestion court terme et les placements non spécifiés au sens de la classification AMF sont investis en OPCVM obligataires court terme et monétaires. Une analyse exhaustive des performances des valeurs mobilières de placement cotées est réalisée à chaque arrêté. Le portefeuille de placements ne présente pas, ligne à ligne, d'indication objective de perte de valeur significative au 30 juin 2020 (comme au 31 décembre 2019). La trésorerie ainsi que le portefeuille de valeurs mobilières de placement permettent au Groupe de faire face à ses engagements sans risque de liquidité. Le Groupe n'est pas confronté à des restrictions quant à la disponibilité de sa trésorerie et de son portefeuille de valeurs mobilières de placement. Classement des justes valeurs : 30.06.2020 (en milliers d'euros) Impact en Impact en capitaux Total résultat propres Disponibilités, placements monétaires et dépôts à terme 3 073 479 0 3 073 479 Placements obligataires 442 314 0 442 314 Placements non spécifiés 552 099 0 552 099 Total 4 067 892 0 4 067 892 48 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation 18.2 Gestion des risques de crédit et de contrepartie 18.2.1 Risque de crédit sur les contreparties bancaires Le Groupe répartit ses placements et réalise ses opérations de trésorerie et de change avec des organismes financiers reconnus. Le Groupe n'a pas de placement ni de compte auprès d'établissements financiers présentant des risques majeurs de défaut. 18.2.2 Risque de défaillance des clients Le Groupe limite les risques liés au défaut des contreparties clients en réalisant la majorité de ses ventes au comptant et en faisant garantir par la Bpifrance Assurance Export ou par des sûretés réelles les crédits accordés. La part des créances non couvertes par ces dispositifs fait l'objet d'un suivi individuel régulier et si besoin d'une provision pour dépréciation. Compte tenu des dispositifs de couverture mis en place et des provisions constituées dans ses comptes, l'exposition résiduelle du Groupe au risque de défaillance d'un client situé dans un pays soumis à des incertitudes est limitée. La crise sanitaire du Covid-19 n'a pas eu d'impact matériel sur les dépréciations comptabilisées par le Groupe (cf. note 1, « Impact de la crise sanitaire du Covid-19 »). Le montant des garanties Bpifrance Assurance Export et des sûretés réelles obtenues et non exercées au 30 juin 2020 est comparable à celui du 31 décembre 2019. Le risque de fabrication est aussi garanti auprès de la Bpifrance Assurance Export pour les contrats militaires exports significatifs. 18.3 Gestion des risques de marché 18.3.1 Risques de marché Le Groupe couvre les risques de change et de taux en utilisant des instruments financiers dérivés dont la valeur comptable est présentée ci-dessous : (en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 Actif Passif Actif Passif Instruments dérivés de change 761 134 986 6 815 77 271 Instruments dérivés de taux 0 0 0 370 Instruments financiers dérivés 761 134 986 6 815 77 641 Instruments financiers dérivés nets 134 225 70 826 Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 49 Comptes Consolidés Instruments dérivés de change Le Groupe est exposé à un risque de change au travers de la Société Mère sur les ventes Falcon qui sont pour la quasi - totalité libellées en dollars US. Ce risque est couvert partiellement en utilisant des contrats de change à terme et des options de change. Le Groupe couvre ses flux de trésorerie reconnus hautement probables de manière partielle. Il s'assure que les premières rentrées de trésorerie futures seront suffisantes pour exercer les couvertures de change mises en place. Le montant de la couverture peut être ajusté en fonction de l'évolution dans le temps des flux nets attendus. Du fait du contexte sanitaire, le Groupe a revu le caractère hautement probable des flux associés aux instruments financiers éligibles à la comptabilité de couverture et n'a pas détecté d'indice remettant en cause cette position à fin juin 2020 (cf. note 1, « Impact de la crise sanitaire du Covid-19 »). Les instruments dérivés de change souscrits par le Groupe ne sont pas tous éligibles à la comptabilité de couverture au sens de la norme IFRS 9 « Instruments financiers ». La ventilation des instruments est présentée dans le tableau ci- dessous : Valeur de Valeur de (en milliers d'euros) marché au marché au 30.06.2020 31.12.2019 Instruments éligibles à la comptabilité de couverture -94 844 -45 972 Instruments non éligibles à la comptabilité de couverture -39 381 -24 484 Instruments financiers dérivés de change -134 225 -70 456 Le risque de contrepartie sur les instruments dérivés de change (CVA/DVA) est calculé à partir de la méthode dite des add-on forfaitaires et en utilisant les probabilités de défaut historiques par classe de rating communiqué par les agences de notation. Au 30 juin 2020, ce risque de contrepartie est non significatif. La ventilation de la juste valeur des instruments financiers dérivés par bande de maturité est la suivante : (en milliers d'euros) À moins d'un À plus d'un an Total an Instruments financiers dérivés de change -84 677 -49 548 -134 225 Instruments dérivés de taux Le Groupe n'est plus exposé à la volatilité des taux d'intérêt à travers des emprunts souscrits à taux variables, ces derniers ayant été remboursés au cours du 1er semestre (cf. note 9). 18.3.2 Impacts des instruments dérivés sur les états financiers du Groupe L'impact en résultat et en capitaux propres sur la période de la variation de juste valeur des instruments de couverture est la suivante : Impact en Impact en (en milliers d'euros) 31.12.2019 capitaux résultat 30.06.2020 propres (1) financier (2) Instruments dérivés de change -70 456 -48 872 -14 897 -134 225 Instruments dérivés de taux -370 166 204 0 Instruments financiers dérivés nets -70 826 -48 706 -14 693 -134 225 comptabilisation dans la rubrique produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres, part des sociétés intégrées globalement. variation de juste valeur des instruments de couverture de change non éligibles à la comptabilité de couverture au sens de la norme IFRS 9 « Instruments financiers ». La variation de juste valeur des instruments dérivés de change s'explique notamment par l'évolution du cours de clôture entre le 31 décembre 2019 (1,1234 $/€) et le 30 juin 2020 (1,1198 $/€) et par la baisse des taux d'intérêt dollars (diminution des points de terme). 50 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 Groupe Dassault Aviation 18.3.3 Test de sensibilité des instruments dérivés de change Une analyse de sensibilité a été réalisée afin de déterminer l'impact d'une variation du cours du dollar US par rapport à l'euro de plus ou moins 10 centimes. Valeur de marché du portefeuille 30.06.2020 (en milliers d'euros) Position nette au bilan -134 225 Cours du dollar à la clôture 1,1198 $/€ Cours du dollar à la clôture +/- 10 centimes 1,0198 $/€ 1,2198 $/€ Variation de la position nette au bilan (1) -302 631 +217 375 Impact en résultat -115 046 +60 547 Impact en capitaux propres -187 585 +156 828 données calculées à partir des conditions de marché existantes aux dates d'arrêté. Elles ne sont pas représentatives des résultats qui seront constatés lors de la réalisation des couvertures. Note 19 - Actifs et passifs éventuels Il n'y a pas d'actifs ou passifs éventuels au 30 juin 2020. Note 20 - Transactions avec les parties liées Les parties liées au 30 juin 2020 sont identiques à celles identifiées au 31 décembre 2019 et les transactions intervenues au cours du semestre sont de même nature. Note 21 - Évènements postérieurs à la clôture Aucun événement significatif pouvant avoir un impact sur les comptes n'est intervenu entre le 30 juin 2020 et la date d'arrêté des comptes consolidés condensés par le Conseil d'Administration. Rapport financier semestriel 2020 Dassault Aviation 51 Rapport des commissaires aux comptes Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Période du 1er janvier au 30 juin 2020 ________ Mesdames, Messieurs les actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société DASSAULT AVIATION, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 23 juillet 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 23 juillet 2020 commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 23 juillet 2020 Les Commissaires aux comptes MAZARS AUDIT PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Mathieu MOUGARD Édouard DEMARCQ 52 Dassault Aviation Rapport financier semestriel 2020 La Sté Dassault Aviation SA a publié ce contenu, le 23 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

