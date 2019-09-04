Dassault Aviation : S1 en nette hausse, objectifs confirmés

4 septembre (Reuters) - Dassault Aviation a
annoncé mercredi dans un communiqué :
* UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ DE 250 MILLIONS D'EUROS AU
PREMIER SEMESTRE 2019, EN HAUSSE DE 125%.
* UN RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE 286 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019,
EN
HAUSSE DE 54%.
* DASSAULT AVIATION MAINTIENT SES OBJECTIFS POUR 2019.
* LE GROUPE PRÉVOIT TOUJOURS DE LIVRER 45 FALCON, ET 26
RAFALE
(DONT LES PREMIERS RAFALE INDIENS) CETTE ANNÉE, AINSI QU'UN
CHIFFRE D'AFFAIRES EN FORTE HAUSSE.
* LE GROUPE A ENREGISTRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ
AJUSTÉ DE
3.058 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2019 CONTRE 1.709
MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018.
* LES PRISES DE COMMANDES DU 1ER SEMESTRE 2019 ONT ATTEINT
2.900
MILLIONS D'EUROS CONTRE 2.807 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018.
* LE CARNET DE COMMANDES CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 2019 EST DE
19.226
MILLIONS D'EUROS CONTRE 19.376 MILLIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018.
Le communiqué : https://bit.ly/2jYBiUH
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(Benjamin Mallet)