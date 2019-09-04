Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Dassault Aviation    AM   FR0000121725

DASSAULT AVIATION

(AM)
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Dassault Aviation : S1 en nette hausse, objectifs confirmés

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
04/09/2019 | 17:55

4 septembre (Reuters) - Dassault Aviation a annoncé mercredi dans un communiqué :

* UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ DE 250 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019, EN HAUSSE DE 125%.

* UN RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE 286 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019, EN HAUSSE DE 54%.

* DASSAULT AVIATION MAINTIENT SES OBJECTIFS POUR 2019.

* LE GROUPE PRÉVOIT TOUJOURS DE LIVRER 45 FALCON, ET 26 RAFALE (DONT LES PREMIERS RAFALE INDIENS) CETTE ANNÉE, AINSI QU'UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN FORTE HAUSSE.

* LE GROUPE A ENREGISTRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AJUSTÉ DE 3.058 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2019 CONTRE 1.709 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018.

* LES PRISES DE COMMANDES DU 1ER SEMESTRE 2019 ONT ATTEINT 2.900 MILLIONS D'EUROS CONTRE 2.807 MILLIONS AU 1ER SEMESTRE 2018.

* LE CARNET DE COMMANDES CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 2019 EST DE 19.226 MILLIONS D'EUROS CONTRE 19.376 MILLIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018. Le communiqué : https://bit.ly/2jYBiUH Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur DASSAULT AVIATION
18:25CAC40 : grimpe à 5.532; flambée luxe, pétrole & secteur auto
CF
18:25Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 5 septembre 2019
AO
18:17DASSAULT AVIATION : confirme ses objectifs 2019, les résultats en forte hausse a..
DJ
18:04BOURSE DE HONG KONG : Rassurée sur Hong Kong et le Brexit, la Bourse de Paris re..
AW
17:55DASSAULT AVIATION : S1 en nette hausse, objectifs confirmés
RE
17:55DASSAULT AVIATION : confirme ses objectifs annuels à l’issue du premier semestre
AO
17:53DASSAULT AVIATION : hausse de 54% du résultat net ajusté
CF
17:41DASSAULT AVIATION : Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semest..
GL
17:37DASSAULT AVIATION : Communiqué Financier Résultats du 1er semestre 2019
GL
16:46CAC40 : gain de +1%, WStreet déçoit un peu, l'E reprend 0,5%
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur DASSAULT AVIATION
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2019 6 602 M
EBIT 2019 554 M
Résultat net 2019 626 M
Trésorerie 2019 4 727 M
Rendement 2019 1,69%
PER 2019 17,4x
PER 2020 16,7x
VE / CA2019 0,93x
VE / CA2020 1,11x
Capitalisation 10 890 M
Graphique DASSAULT AVIATION
Durée : Période :
Dassault Aviation : Graphique analyse technique Dassault Aviation | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DASSAULT AVIATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 1 591,09  €
Dernier Cours de Cloture 1 310,00  €
Ecart / Objectif Haut 41,2%
Ecart / Objectif Moyen 21,5%
Ecart / Objectif Bas 1,53%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Éric Trappier Chairman & Chief Executive Officer
Loïk Segalen Chief Operating Officer
Denis Dassé Chief Financial Officer
Didier Gondoin General Manager-Technical
Henri Proglio Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DASSAULT AVIATION8.26%11 941
BOEING COMPANY (THE)9.90%199 436
AIRBUS SE48.43%106 241
TEXTRON-2.15%10 043
AVIC HELICOPTER CO LTD35.55%4 158
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD--.--%3 656
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SERVICE PREMIUM
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2019 Superformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et vwd Group
Audience certifiée par