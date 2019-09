Dassault Aviation : Thierry Betbeze nommé directeur général de Dassault Falcon Jet

Thierry Betbeze nommé directeur général de Dassault Falcon Jet

Jean Rosanvallon se retire après 44 ans de carrière chez Dassault

Saint-Cloud, France, le 1er septembre 2019 – Le Conseil d'administration de Dassault Falcon Jet (DFJ) a nommé Thierry Betbeze directeur général de la filiale à 100% de Dassault Aviation en charge du marketing, des ventes et du support des avions d'affaires Falcon sur le continent américain.

Il occupait le poste de directeur financier chez DFJ depuis 2016.

M. Betbeze remplace Jean Rosanvallon qui quitte ses fonctions après avoir dirigé DFJ pendant 23 ans. Jean Rosanvallon, fort de ses 44 ans d'expérience chez Dassault, devient le conseiller spécial d’Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, pendant une période de transition.

« La nomination de Thierry est la dernière d'une série de changements récents visant à renforcer nos efforts mondiaux en matière de ventes, de marketing et de support client, a déclaré Eric Trappier. Sa grande expérience de la finance internationale, ainsi que les récentes nominations de Carlos Brana, directeur général des avions civils et responsable des ventes et du marketing mondial Falcon, et de Jean Kayanakis, directeur général adjoint en charge du Service clients et stations-services mondial, assureront le succès durable de la marque Falcon dans l'environnement exigeant de l'aviation d’affaires ».

Thierry Betbeze a commencé sa carrière chez Dassault Aviation en 1984 au contrôle de gestion, puis s'est tourné vers le financement à l'exportation avec un large éventail de responsabilités, y compris la trésorerie et la couverture de change. Il a été nommé directeur financier international en 2004.

Il est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM).

Jean Rosanvallon est entré chez Dassault Aviation en 1975. Quatre ans plus tard, il a rejoint DFJ, basé à Teterboro, New Jersey, en tant que collaborateur direct du Président. Après une période de onze ans en France où il a occupé plusieurs postes de direction au sein de Dassault Aviation, il est retourné à Teterboro en tant que directeur des ventes et du marketing, chargé de la consolidation des activités commerciales mondiales Falcon. Il a pris la tête de la filiale en 1996.

« Jean Rosanvallon est à l’origine de nombreux succès pour l'activité Falcon et notre industrie, a déclaré Eric Trappier. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à profiter de la richesse de son expérience sur le marché des jets d'affaires, pour aider à améliorer et à étendre la gamme Falcon dans l'avenir ».

* * *

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2018, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,1 milliards d’euros. Le Groupe compte 11500 collaborateurs.





