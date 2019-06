Dassault Aviation : UAV Challenge

La compétition finale de la 6ème édition du Dassault UAV Challenge s'est déroulée à Lenk (Suisse) les 18 et 19 mai 2019.

Ce challenge propose un cadre compétitif et collaboratif à des équipes d'étudiants d'université et d'écoles d'ingénieurs. Assembler un kit de drone hexacoptère, intégrer les capteurs, programmer des missions en toute autonomie, ce challenge pluriannuel propose des épreuves complexifiées d'une année sur l'autre.

Les solutions développées par les étudiants sont capitalisées d'année en année. L'objectif des étudiants est donc double : développer et transmettre. Une équipe interne de référents techniques suit les étudiants tout au long de l'année, nous les remercions pour leur engagement et leur expertise mise au service de la progression des équipes.

L'édition 2019 a réuni une cinquantaine d'étudiants des écoles d'Arts et Métiers ParisTech et Talence, CentraleSupélec, ESTACA, ESTIA, ISAE-ENSMA, ISEP, les universités belges KU Leuven et Royal Military Academy (RMA) ainsi que l'université suisse ZHAW. Le podium est composé de CentraleSupélec et RMA, premiers ex-aequo, suivi de KU Leuven.

Outre la compétition, les étudiants ont pu bénéficier de démonstration de réalité virtuelle, de présentation d'aéro-modèles au 1/5ème du Rafale et du Falcon, de courses de drônes, d'une conférence sur le programme nEUROn.