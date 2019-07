Dassault Aviation : Valérie Guillemet, première femme nommée au comité de direction de Dassault Aviation

Valérie Guillemet, première femme nommée

au comité de direction de Dassault Aviation

Saint-Cloud, France, le 11 juillet 2019 – Depuis le 1er juillet, Valérie Guillemet assure la direction des Ressources Humaines de Dassault Aviation. Elle est la première femme à siéger au comité de direction de l’entreprise.

Après son diplôme de Supaero (1988), Valérie Guillemet entre au bureau d’études de Dassault Aviation, à Saint-Cloud, comme ingénieur aérodynamicien. Elle arrive à l’usine de Mérignac en 1995, en charge des systèmes Mirage 2000. En 1999, elle prend la responsabilité du service Systèmes Série Rafale et Falcon. Entre 2008 et 2014, elle pilote la chaîne de production Rafale, puis la chaine de production Falcon 7X et 8X. Elle devient ensuite directeur adjoint, en charge de la production, avant d’être nommée directeur de l’établissement de Mérignac en 2015.

Valérie Guillemet est mariée et mère de quatre enfants.

