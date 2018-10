PARIS (Agefi-Dow Jones)--Dassault Aviation a choisi "librement" de s'associer à Reliance en Inde dans le cadre d'un contrat signé en septembre 2016 et portant sur la vente de 36 avions de chasse Rafale, a déclaré le groupe français dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le groupe a également souligné que, conformément aux règles en vigueur en Inde et "comme il est fréquent dans ce type de vente, Dassault Aviation s'est engagé à réaliser des offsets (investissements compensatoires) à hauteur de 50% de la valeur du marché".

L'avionneur a créé en février 2017 une coentreprise avec le groupe indien, Dassault Reliance Aerospace (DRAL), afin de réaliser une partie de ces investissements compensatoires.

Le site DRAL de Nagpur, dans le centre de l'Inde, dont la construction a débuté fin 2017, doit produire des pièces de Falcon 2000 à partir de la fin 2018, a précisé Dassault Aviation. L'usine doit par la suite produire des pièces de Rafale.

Ce contrat fait polémique en Inde depuis l'année dernière. En effet, le parti du Congrès, la principale formation d'opposition dans le pays, estime que le gouvernement de Narendra Modi aurait favorisé le conglomérat privé d'un industriel présumé proche du Premier ministre en lui permettant d'être le bénéficiaire d'une partie des investissements compensatoires obligatoires, au détriment de l'entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Le mois dernier, l'ancien président français François Hollande, signataire du contrat, avait attisé la polémique en déclarant au site Mediapart que la France n'avait "pas eu le choix" du partenaire indien du constructeur Dassault.

Un nouvel article de Mediapart, publié mercredi, rapportait que le site de l'usine ultra-moderne de Nagpur se résumait pour le moment à un unique bâtiment et à un terrain en cours de viabilisation, et qu'une plainte visant Narendra Modi pour "abus de pouvoir" et "octroi d'avantages indus" aurait été déposée à New Delhi.

