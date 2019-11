Dassault Aviation au salon de Dubaï

(Saint-Cloud, le 15 novembre 2019) – Dassault Aviation participe à l’édition 2019 du Dubaï Airshow, du 17 au 21 novembre.

L’exposition statique met à l’honneur un Falcon 8X, un Falcon 900LX et une maquette échelle 1 de la cabine du futur Falcon 6X. Un Rafale C est présenté en vol par l’armée de l’Air française (le détachement français déployé sur la base émirienne d’Al Dhafra est doté d’avions Rafale).

La Patrouille de France, équipée d’Alpha Jet produits par Dassault Aviation, participe au show.

Dassault Aviation est partenaire depuis plus de 40 ans de l’armée de l’Air des Emirats arabes unis.

De nombreux Falcon sont opérés aux Emirats et dans les pays du Golfe qui apprécient la fiabilité, le confort et la souplesse d’emploi de nos avions d’affaires. Dubaï est l’un des points clés du réseau de maintenance Falcon au Moyen-Orient ; ce réseau est en train de se renforcer suite à l’acquisition par Dassault Aviation des activités MRO d’ExecuJet.

Dassault Aviation intègre à la fois les enjeux de défense et les enjeux économiques du fait de sa nature duale : l’entreprise conçoit et fabrique des avions militaires (Rafale, drones) et des avions d’affaires (Falcon) à partir du même bureau d’études et des mêmes usines. Les hautes technologies issues des activités défense bénéficient aux activités civiles qui apportent en retour des développements dans les domaines de la production et de la certification.

Pivot d’un tissu industriel stratégique qui compte des centaines d’entreprises en France et à l’international, Dassault Aviation est aussi l’actionnaire industriel de référence du Groupe Thales et le leader du programme d’avion de combat de nouvelle génération réalisé en coopération par la France, l’Allemagne et l’Espagne.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2018, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,1 milliards d’euros. Le Groupe compte 11 500 collaborateurs.

