Dassault Aviation : chargé de développer une nouvelle version du Rafale pour l'Armée française

PARIS--Dassault Aviation a annoncé lundi avoir reçu le contrat de développement d'une nouvelle version de son avion de combat Rafale, baptisée F4, à l'occasion de la visite de Florence Parly, la ministre des Armées, à son usine de Mérignac.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Après les standards F1 (spécifique aux premiers avions de la Marine), F2 (capacités air-sol et air-air), F3 et F3R (polyvalence élargie), le standard F4 marque une nouvelle étape.

-La validation du standard F4 est prévue pour 2024, avec certaines fonctions disponibles dès 2022.

-Il comprendra des solutions de connectivité innovantes afin d'optimiser l'efficacité de l'avion dans le combat en réseau.

-De nouvelles fonctions seront également développées pour améliorer les capacités de l'avion (évolutions des capteurs radar et optronique secteur frontal, capacités viseur de casque) et de nouveaux armements seront intégrés (missile air-air Mica NG et Armement Air-Sol Modulaire de 1000 kg).

-"Le standard F4 représente l'assurance que le Rafale restera au meilleur niveau mondial afin que nos forces aériennes de combat puissent mener l'ensemble de leurs missions de la façon la plus efficiente, que ce soit dans le cadre de coalitions ou de façon parfaitement autonome comme l'exige la dissuasion nucléaire française", a déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation.

-Ce nouveau standard garantit également que le Rafale restera une référence crédible à l'export.

