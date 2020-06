Dassault Aviation : dans le vert avec des propos de broker

05/06/2020 | 15:09

Dassault Aviation gagne près de 5% alors que Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' tout en abaissant son objectif de cours de 1590 à 1300 euros, après une évaluation des possibles effets du Covid-19 sur le constructeur aéronautique.



Si l'étendue de l'impact sur les avions d'affaires lui semble obscure et s'il ne devrait pas y avoir d'impact sur les commandes existantes de Rafale, le broker pense qu'on pourrait observer un certain glissement dans les nouvelles commandes de Rafale.



Cette évaluation l'amène à réduire ses estimations de résultat opérationnel et de BPA pour les exercices à venir. Pour les BPA, il abaisse ainsi ses attentes de 39% pour 2020, de 14% pour 2021, de 25% pour 2022 et de 23% pour 2023.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.