Dassault Aviation : dans le vert,un analyste relève l'objectif

Le titre est en hausse en début d'après-midi après avoir annoncé hier soir sa décision de suspendre ses objectifs 2020 et de supprimer la proposition de dividende.



' Nous tablons toujours sur un CA en recul de 30% avec 35 Falcon et 13 Rafale ' annonce Oddo.



' La décision de suppression de la proposition de dividende n'est bien évidemment pas liée à des inquiétudes sur la liquidité puisque le groupe disposait à fin décembre 2019 d'une trésorerie brute disponible confortable de 4.97 MdE pour des échéances de dettes (y compris dettes de location) limitées à 0.34 MdE ' explique Oddo.



Rappelons que les activités de production sont suspendues depuis le 18 mars déjà et le tertiaire depuis le 22 mars. L'usine indienne est également à l'arrêt. A ce stade, la société n'identifie pas de problématique dans sa chaine de fournisseurs.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif à 1 075 E contre 1 050 E. ' La suppression du dividende nous conduit à relever notre objectif '.



' Le cours de Dassault Aviation se trouve 15% au-dessus de son plus bas, globalement en ligne avec la performance moyenne du secteur A&D européen, mais toujours à 39% de son plus haut de l'année ' indique Oddo.



