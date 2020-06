Dassault Aviation : en hausse, un broker en soutien

22/06/2020 | 17:46

Le titre Dassault Aviation avance ce lundi de +0,7%, porté par Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 1050 euros sur celui-ci, jugeant que 'même si la visibilité de l'activité Falcon reste faible, la valorisation est toujours impossible à justifier (en dépit de la revalorisation récente)'.



Selon lui, le cours actuel valorise implicitement les deux activités à -0,2 milliard d'euros, montant obtenu en déduisant de la capitalisation de Dassault Aviation, la participation dans Thales (cours spot sans décote) et la trésorerie nette ajustée de l'excès de prépaiements.



En dépit d'une fermeture des sites de plus de deux semaines et d'une remontée très progressive de la présence sur site (50% mi-mai et objectif de 100% fin juin), le bureau d'études déclare tabler sur 'un niveau de livraisons décent au premier semestre 2020'.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.