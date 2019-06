Dassault Aviation et Airbus remettent une offre pour le SCAF à la France et l'Allemagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les avionneurs Airbus et Dassault Aviation ont annoncé lundi avoir remis une offre industrielle conjointe aux gouvernements français et allemand pour la phase initiale de démonstration du Système de combat aérien futur (SCAF).

"Lorsque la phase de négociation aura débuté dans le prolongement des offres remises, Dassault Aviation et Airbus espèrent se voir notifier le contrat de la phase initiale de démonstration d'ici au quatrième trimestre 2019", ont déclaré les deux constructeurs aéronautiques dans un communiqué commun. La phase de démonstration doit couvrir la période allant de 2019 à la mi-2021 et marquer le "point de départ du développement des démonstrateurs et des technologies du chasseur de nouvelle génération (NGF), des drones d'appui (Remote Carriers) et d'un 'Air Combat Cloud' (ACC), en vue d'un vol inaugural d'ici à 2026", ont expliqué les deux groupes.

Dassault Aviation et Airbus ont présenté lundi les maquettes du chasseur de nouvelle génération et de drones d'appui, à l'occasion de l'ouverture de l'édition 2019 du Salon du Bourget.

Les deux groupes s'étaient vu attribuer en janvier dernier une étude de concept commune par la France et l'Allemagne.

Dans un communiqué séparé, Airbus a salué la décision franco-allemande d'accueillir officiellement l'Espagne comme partenaire du programme SCAF. "Le lancement bilatéral du SCAF par la France et l'Allemagne était une étape importante pour donner le coup d'envoi et mettre le programme sur les rails. L'intégration de l'Espagne représente une avancée vers l'européanisation prévue du SCAF", a commenté le directeur de la branche aviation militaire d'Airbus, Alberto Gutiérrez, cité dans le communiqué. Madrid avait annoncé en février dernier son intention de rejoindre le programme.

