Dassault Aviation : lance un chasseur de nouvelle génération

Airbus et Dassault Aviation ont remis une offre industrielle conjointe aux gouvernements français et allemand pour la Phase initiale de démonstration du Système de combat aérien futur SCAF.



Les deux groupes ont présenté les maquettes du chasseur de nouvelle génération et de drones d'appui lors de l'inauguration du Salon du Bourget 2019.



Cette Phase de démonstration couvrira la période allant de 2019 à la mi-2021. Elle sera suivie d'un vol inaugural d'ici à 2026.



Les divers accords de collaboration définissent le périmètre de planification de cette phase initiale de démonstration, les modalités de travail et les accords commerciaux.



' La phase initiale de démonstration marque un nouveau jalon décisionnel majeur dans l'organisation industrielle du Système d'armes de nouvelle génération NGWS [Next Generation Weapon System], dont le chasseur de nouvelle génération, qui sera fabriqué par Dassault et Airbus, sous la maîtrise d'oeuvre de Dassault Aviation, les drones d'appui et l'Air Combat Cloud, dont Airbus assurera la maîtrise d'oeuvre, constitueront les principales composantes du Système de combat aérien futur ', a déclaré Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.



' Les progrès que nous avons réalisés ces derniers mois sur ce programme sont remarquables. Le SCAF représentera le programme aéronautique militaire le plus ambitieux et structurant de l'Europe pour les décennies à venir, véritable pièce maîtresse de sa souveraineté. '



