Dassault Aviation : lancement du standard F4 du Rafale

14/01/2019 | 13:47

A l'occasion d'une visite de Florence Parly sur son site de Mérignac, Dassault Aviation annonce avoir reçu le contrat de développement pour le standard F4 du Rafale, standard s'inscrivant dans la démarche d'amélioration continue de l'avion de combat.



Le constructeur aéronautique aura la responsabilité de mettre en oeuvre des solutions de connectivité innovantes afin d'optimiser l'efficacité dans le combat en réseau (nouvelles liaisons satellite et intra-patrouille, serveur de communication, radio logicielle).



De nouvelles fonctions seront développées pour améliorer les capacités de l'avion et de nouveaux armements seront intégrés comme le missile air-air Mica NG. La validation du standard F4 est prévue pour 2024, avec certaines fonctions disponibles dès 2022.



