Dassault Aviation : le Falcon 8X certifié par l'EASA et le FAA

16/10/2018 | 18:52

Le Falcon 8X vient de recevoir sa certification européenne (EASA) et américaine (FAA) pour un système de vision augmentée qui permet d'étendre la capacité opérationnelle pour les approches à faible visibilité jusqu'à 100 ft.



Ce système permet ainsi d'améliorer considérablement l'accès aux aéroports en cas de mauvais temps et améliorant de fait de manière significative l'efficacité de la flotte.



L'option FalconEye est disponible sur le Falcon 8X depuis début 2017 et sur le 2000LXS/S et le 900LX depuis octobre 2016. Le système sera également disponible sur le Falcon 6X, le nouveau biréacteur à fuselage ultra-large, qui doit entrer en service en 2022.



' Le FalconEye est le premier dispositif d'affichage tête haute qui affiche en même temps, distinctement et de manière synthétique la cartographie de terrain fondée sur une base de données et les images de caméras thermiques et à faible luminosité améliorées ' indique le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.