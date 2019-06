Dassault Aviation recrute

Saint-Cloud, France, le 20 juin 2019 – Développement du Falcon 6X et préparation d’un Falcon futur pour élargir la gamme de nos avions d’affaires, développement du standard F4 du Rafale, développement de nouveaux Falcon de missions, travaux pour le futur démonstrateur d’avion de combat de nouvelle génération (NGF) dans le cadre du Système de Combat Aérien Futur (Scaf), renforcement des services de soutien client, études dans le spatial, transformation numérique de l’entreprise, investissements en R&T dans les domaines de l’environnement et de l’intelligence artificielle : les nombreux projets de Dassault Aviation pour les années à venir conduisent ses sociétés à renforcer leurs équipes.

Dassault Aviation prévoit le recrutement d’un millier de personnes en 2019.

Ces recrutements concernent tous les sites de la Société, principalement dans les domaines de la conception, la production, le support et le numérique. Les profils recherchés vont du bac pro à bac +5, et concernent aussi bien les jeunes diplômés que les expérimentés. Plus de 55% seront des profils Ingénieurs et Cadres, 25% des compagnons et 20% des techniciens. 30% de ces recrutements seront destinés à des Jeunes Diplômés.

Nous recherchons pour nos bureaux d’études des talents dans les domaines précis de la conception mécanique (Catia, 3D Exp), de la vibro-acoustique, de l’ingénierie et architecture systèmes, de la connectivité, de la cyber sécurité, du training...

Pour nos sites industriels, nous recherchons des ingénieurs de fabrication, d’industrialisation, de maintenance et de supply chain, ainsi que des préparateurs, ajusteurs, monteurs…

A Saint-Cloud et Mérignac, les métiers des achats et de la qualité sont à la recherche de talents pour animer la performance des Fournisseurs, gérer les achats de pièces, les approvisionnements,…

Pour contribuer à la transformation numérique de l’entreprise, des offres sont aussi à pourvoir dans les Systèmes d’Information (SAP, APRISO, PLM …).

Pour former les jeunes à nos métiers, Dassault Aviation porte également ses efforts sur l’accueil de stagiaires et d’alternants sur l’ensemble des sites de la Société.

A la rentrée 2019, Dassault Aviation accueillera plus de 200 apprentis, en forte hausse par rapport à l’année passée :

50% BacPro à BAC+2 (BTS/DUT)

25% en Licence Pro

25% M1/M2 et Ingénieur

La Société prévoit également l’accueil de plus de 400 stagiaires, en augmentation de 20% par rapport à 2018, de différents niveaux :

30% BacPro à BAC+2 (BTS/DUT)

10% en Licence Pro

50% M1/M2, Ingénieur et MasterSpécialisés

10% stages multi-niveaux, dont des stages de parcours de reconversion

La Direction des ressources humaines fait donc du rendez-vous biennal du Paris Air Show une occasion unique et essentielle pour :

participer à la promotion des formations et des métiers de l'industrie aéronautique en général et de Dassault Aviation en particulier, auprès du grand public, en détectant et en accompagnant plus particulièrement ceux qui ont le potentiel pour nous rejoindre en tant que collaborateur à court, moyen ou long terme ;

participer à l'information générale sur les métiers, les stages, les Volontariats internationaux en entreprise (VIE) et l'emploi ainsi qu'au recensement de candidats au recrutement.

La Société a prévu une importante présence RH. Près de 50 recruteurs et responsables RH ainsi que 50 opérationnels se relaieront toute la semaine.

Les visiteurs pourront retrouver ces professionnels sur :

l’espace Métiers & Carrières du stand Dassault Aviation , situé dans le hall 2A, emplacement 251 ;

, situé dans le hall 2A, emplacement 251 ; la zone de démonstration de L’avion des métiers où Dassault Aviation et DFS présenteront les métiers d’ajusteur, mécanicien aéronautique et mécanicien avionique.

où Dassault Aviation et DFS présenteront les métiers d’ajusteur, mécanicien aéronautique et mécanicien avionique. le Forum Emploi Formation qui donne l’occasion d’envisager directement des opportunités de carrière avec nos ingénieurs, techniciens, compagnons et recruteurs.

Conscient de son rôle sociétal auprès des acteurs de la formation de l’enseignement, Dassault Aviation organise le 19 juin une rencontre avec l’ensemble de ses partenaires des institutions et des établissements d’enseignement (lycées, centres de formation des apprentis, IUT, universités, écoles d’ingénieurs, …).

Dassault réaffirme également son engagement en faveur de la mixité par sa participation à l’évènement La Passion à portée d’Elles organisé par l'association « Elles bougent ». Cette association, parrainée par notre société membre fondateur, a pour vocation de favoriser les carrières techniques au féminin auprès des jeunes filles du secondaire. Cet évènement se déroulera le jeudi 20 juin de 8h00 à 17h. À cette occasion, 200 jeunes filles lycéennes et étudiantes sont invitées à découvrir les entreprises, les métiers d'ingénieures et de techniciennes aéronautiques ainsi que le parcours des marraines qui les accompagneront. Une action qui a pour objectif de créer des vocations et d'ouvrir ce secteur aux femmes.

Par cette présence renforcée au 53e Salon du Bourget, Dassault Aviation entend développer son attractivité auprès d'un large public de passionnés.

Pièce jointe