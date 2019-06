Dassault Aviation : recrute un millier de personnes en 2019

20/06/2019 | 12:36

Dassault Aviation prévoit le recrutement d'un millier de personnes en 2019. Les nombreux projets de Dassault Aviation pour les années à venir conduisent ses sociétés à renforcer leurs équipes.



Ces recrutements concernent tous les sites de la Société, principalement dans les domaines de la conception, la production, le support et le numérique.



Les profils recherchés vont du bac pro à bac +5, et concernent aussi bien les jeunes diplômés que les expérimentés.



Le groupe recherche pour ses bureaux d'études des personnes dans les domaines précis de la conception mécanique (Catia, 3D Exp), de la vibro-acoustique, de l'ingénierie et architecture systèmes, de la connectivité, de la cyber sécurité, du training...



Pour nos sites industriels, le groupe recherche des ingénieurs de fabrication, d'industrialisation, de maintenance et de supply chain, ainsi que des préparateurs, ajusteurs, monteurs...



A Saint-Cloud et Mérignac, les métiers des achats et de la qualité sont à la recherche de personnes pour animer la performance des fournisseurs, gérer les achats de pièces, les approvisionnements...



Pour contribuer à la transformation numérique de l'entreprise, des offres sont aussi à pourvoir dans les Systèmes d'Information (SAP, APRISO, PLM ...).



