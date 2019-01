Dassault Aviation renouvelle sa convention

avec le ministère des Armées pour le soutien aux PME

Mérignac, le 14 janvier 2019 - M. Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Mme Florence Parly, ministre des Armées, ont signé le renouvellement de la convention entre Dassault Aviation et le ministère des Armées pour le soutien aux PME de la Défense. Cet événement a eu lieu dans le cadre de la visite que Mme Parly a effectuée ce jour à l'usine Dassault Aviation de Mérignac. L'adhésion initiale de Dassault Aviation à cette convention était intervenue en janvier 2014.

En renouvelant cette convention, Dassault Aviation confirme la démarche qui a toujours été la sienne de soutenir les centaines de PME qui sont ses partenaires dans les programmes militaires.

Le tissu industriel français auquel appartient Dassault Aviation s'est patiemment constitué depuis des décennies, accumulant et partageant des connaissances, des méthodes de travail, des règles de métiers, des outils de conception et production qui sont précieux et doivent être absolument préservés. Ces compétences, résultat de la réalisation de toutes les générations d'avions depuis 1945, sont synonymes de souveraineté technologique : très peu de pays les possèdent. Elles sont également synonymes de croissance : par exemple, plus de 150 PME françaises se sont vu proposées des opportunités de développement liées au contrat RAFALE en Inde.

« En tant qu'architecte industriel et intégrateur de systèmes complexes, Dassault Aviation se sait investi d'une responsabilité particulière, a déclaré Eric Trappier. Nous sommes fiers de contribuer au développement du formidable écosystème des PME de la Défense. Les dispositions de la convention que nous venons de signer prolongent très utilement les efforts des grands donneurs d'ordres, dans un contexte économique plus exigeant que jamais ».

* * *

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat RAFALE jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

https://www.dassault-aviation.com/fr/ Twitter : @Dassault_OnAir

* * *

Contacts Presse :

Communication France

Mathieu Durand

Tél : +33 (0)1 47 11 85 88

mathieu.durand@dassault-aviation.com

Pour obtenir des photos haute définition :

http://mediaprophoto.dassault-aviation.com/

Pour obtenir des vidéos haute définition :

http://mediaprovideo.dassault-aviation.com/

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Dassault Aviation via Globenewswire