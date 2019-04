Dassault Aviation : salue la mémoire de Nicole Dassault

(Saint-Cloud, le 2 avril 2019) - C'est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Nicole Dassault, épouse de Serge Dassault, survenu ce mardi 2 avril.

Nicole Dassault a constamment soutenu son mari dans ses activités industrielles. Elle a été administrateur de Dassault Aviation de 2010 à 2017. Elle était également engagée personnellement dans des grandes causes à caractère aéronautique ; son action au sein des « Ailes Brisées », organisme d'entraide aux aviateurs blessés en service aérien et à leurs proches, est particulièrement remarquable.

Nicole Dassault était chevalier de la Légion d'honneur, officier dans l'ordre national du Mérite et officier des Arts et des Lettres.

À ses enfants et à ses petits-enfants, la grande famille des dirigeants, ingénieurs, techniciens, employés et compagnons de Dassault Aviation présente ses très sincères condoléances.

