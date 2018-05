Dassault Aviation : Oddo remonte sa cible

02/05/2018 | 15:49

Dans une note diffusée ce mercredi à la suite d'un roadshow organisé à Francfort, Oddo a rehaussé son objectif de cours sur Dassault Aviation à 1.500 euros, tout en confirmant son rating 'neutre'.



Le broker relate que la direction du constructeur aéronautique a confirmé dans la capitale allemande le discours tenu lors de la publication annuelle, 'soit l'amélioration du marché de l'occasion avec une réduction notable des stocks et une stabilisation des prix sans pour autant percevoir de redressement'.



En revanche, 'si les premiers signes sont prometteurs avec une amélioration notamment en Amérique du Nord, la reprise des commandes d'avions neufs n'est toujours pas tangible', tempère l'intermédiaire, aussi le groupe conserve-t-il à ce stade sa prudence et 'admet que le fait de disposer d'une seule plateforme totalement nouvelle avec le 8X pourrait être préjudiciable par rapport à ses concurrents dans une phase de reprise'.



Et Oddo d'ajouter: 'la société souligne que compte tenu du temps de production des Falcon de l'ordre de 2 à 3 ans, un rebond des prises de commandes ne pourrait être soudain.'



L'analyste table par ailleurs sur 40 livraisons en 2018, en ligne avec la guidance, 45 en 2019 et 49 en 2020, avant une accélération à 55 en 2021. Dassault Aviation, qui est également ouvert à une opération de croissance externe, offre de son point de vue une solide visibilité dans la défense, mais 'la hausse récente du cours demande une matérialisation claire du rebond des commandes dès le premier semestre pour que la tendance se poursuive', estime-t-il.





