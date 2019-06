Dassault Systèmes : La configuration est positive 03/06/2019 | 09:13 achat En cours

Cours d'entrée : 132.4€ | Objectif : 140€ | Stop : 128.5€ | Potentiel : 5.74% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Dassault Systèmes et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 140 €. Graphique DASSAULT SYSTÈMES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Dassault Systèmes représente actuellement 4.39 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 29/03/2019 au cours de 132.09 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 120 EUR.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 47.44 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DASSAULT SYSTÈMES 28.74% 39 497 ACCENTURE 24.22% 119 391 TATA CONSULTANCY SERVICES 18.45% 118 475 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 11.72% 112 595 VMWARE, INC. 23.29% 72 609 AUTOMATIC DATA PROCESSING 18.98% 69 689 INFOSYS LTD 13.01% 45 584 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -4.63% 35 256 AMADEUS IT GROUP 12.03% 33 503 NETEASE 3.95% 31 813 WIPRO 17.39% 24 733

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 3 920 M EBIT 2019 1 250 M Résultat net 2019 723 M Trésorerie 2019 2 237 M Rendement 2019 0,55% PER 2019 47,67 PER 2020 42,19 VE / CA 2019 8,38x VE / CA 2020 7,54x Capitalisation 35 101 M Prochain événement sur DASSAULT SYSTÈMES 17/06/19 International Paris Air Show Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 135 € Ecart / Objectif Moyen 0,79% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bernard Charlès Vice Chairman & Chief Executive Officer Charles Edelstenne Chairman Bruno Latchague Senior EVP-Global Field American Operations Pascal Daloz Chief Financial Officer, EVP & Head-Strategy Dominique Florack President-Research & Development