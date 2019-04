Dassault Systèmes : Pression acheteuse 25/04/2019 | 08:29 achat En cours

Cours d'entrée : 141.95€ | Objectif : 160€ | Stop : 132€ | Potentiel : 12.72% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur Dassault Systèmes. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 160 €. Graphique DASSAULT SYSTÈMES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Dassault Systèmes représente actuellement 4.01 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 29/03/2019 au cours de 131.80 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 139.6 EUR.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 49.14 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DASSAULT SYSTÈMES 37.32% 41 694 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 21.96% 123 362 ACCENTURE 27.62% 120 652 TATA CONSULTANCY SERVICES 15.95% 117 493 VMWARE, INC. 45.96% 82 154 AUTOMATIC DATA PROCESSING 24.97% 71 382 INFOSYS LTD 10.56% 45 043 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. 14.48% 41 517 NETEASE 16.49% 35 922 AMADEUS IT GROUP 16.70% 34 696 WIPRO 18.97% 25 297

Données financières (€) CA 2019 3 913 M EBIT 2019 1 248 M Résultat net 2019 724 M Trésorerie 2019 2 198 M Rendement 2019 0,51% PER 2019 51,37 PER 2020 44,88 VE / CA 2019 9,01x VE / CA 2020 8,09x Capitalisation 37 441 M Prochain événement sur DASSAULT SYSTÈMES 23/05/19 Réunion actionnaires Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 132 € Ecart / Objectif Moyen -7,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bernard Charlès Vice Chairman & Chief Executive Officer Charles Edelstenne Chairman Bruno Latchague Senior EVP-Global Field American Operations Pascal Daloz Chief Financial Officer, EVP & Head-Strategy Dominique Florack President-Research & Development