Dassault Systèmes : Invest Securities ajuste sa cible

12/12/2018 | 14:34

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours ajusté de 126 à 124 euros, au lendemain de l'annonce de l'acquisition d'IQMS qui 'n'est pas forcément celle espérée', mais dont le rationnel lui semble 'pertinent'.



'Dassault Systèmes souhaite renforcer son offre auprès des petites et moyennes entreprises, en combinant Solidworks et IQMS pour offrir une expérience intégrée, de la conception à la production', rappelle-t-il.



'Reste que cette acquisition ne devrait contribuer qu'à hauteur de +0,01 euro au BNA 2019, alors que le management a annoncé que la croissance externe devrait contribuer à hauteur de 0,10 euro', poursuit l'analyste, pour qui 'de nouvelles acquisitions sont donc attendues'.



