Dassault Systèmes : Invest Securities confirme son conseil

30/09/2019 | 09:29

Invest Securities estime qu'en dépit d'un 2ème trimestre 2019 une nouvelle fois solide, le titre a connu une contreperformance boursière durant l'été (-10pts en relatif) que nous ne parvenons à expliquer que par le derating sectoriel.



Les analystes confirment leur opinion achat sur la valeur et leur objectif de cours de 172E qui n'intègre pas encore la création de valeur liée à Medidata.



' Les avertissements de PTC et d'Autodesk n'ont, selon nous, pas d'implication négative pour DSY et les difficultés de ses clients (Boeing et constructeurs auto) constituent plutôt une source d'opportunités pour le groupe ' explique le bureau d'analyses.



' A l'exception du décalage du rachat de Medidata qui n'a pas suscité de réaction boursière (mais plutôt des interrogations), l'actualité du groupe est plutôt positive, avec un financement de Medidata particulièrement attractif et une publication T3 (24/10/19) qui se présente bien ' rajoute Invest Securities.



