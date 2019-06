Dassault Systèmes : Invest Securities confirme son opinion

13/06/2019 | 10:04

Invest Securities salue l'acquisition de Medidata pour 5,8Mds$. Suite à cette opération, le bureau d'études confirme son opinion Achat et son objectif de 158E. Il précise que cet objectif pourrait être porté à plus de 170E une fois finalisée l'acquisition de Medidata au 4ème trimestre 2019.



' Si l'opération soulève des inquiétudes quant à la capacité de Dassault Systèmes à intégrer un actif d'une telle taille, la relution CT (+8% à +10%) et surtout les perspectives MT/LT l'emportent selon nous largement ' indique le bureau d'analyses.



