21/01/2019 | 10:20

Dans le cadre le cadre d'une réflexion globale sur l'univers des logiciels de gestion du cycle de vie des produits, Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Dassault Systèmes, avec un objectif de cours relevé de 124 à 128 euros.



'Au sein d'un secteur où le momentum et la croissance des résultats sont les principaux catalyseurs', il estime que Dassault Systèmes, avec l'accélération de sa croissance organique en 2019 et ses ambitions de fusions-acquisitions, est une 'valeur à privilégier'.



Le bureau d'études conseille aussi de privilégier Nemetschek (initié à 'achat'), avec sa capacité à maintenir une dynamique organique parmi les plus fortes du secteur, alors qu'il affiche des positions 'neutre' sur ESI Group et Visiativ, et 'vente' sur Aveva.



