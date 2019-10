Dassault Systèmes : Oddo BHF remonte sa cible

11/10/2019 | 15:06

Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours relevé à 170 euros, jugeant que 'la récente baisse des multiples offre un bon point d'entrée alors que les résultats de troisième trimestre devraient être solides'.



'Lors de la journée investisseurs du 13 novembre, Dassault Systèmes démontrera que le prix payé pour Medidata se justifie par son intérêt stratégique et ses perspectives de croissance rentables', estime l'analyste.



Selon le bureau d'étude, l'intégration de Medidata devrait avoir un impact relutif de 100 points de base sur la croissance organique structurelle du groupe français et de 10% sur le BPA attendu pour 2020.



