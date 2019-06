Dassault Systèmes : Oddo apprécie l'opération sur Medidata

12/06/2019 | 15:33

L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Dassault Systèmes, après l'annonce par le groupe d'un projet d'acquisition de Medidata pour une valeur de 5,8 milliards de dollars.



'Selon nos premières estimations, basées sur les attentes du consensus FactSet sur Medidata, l'opération serait légèrement relutive sur les BPA ajustés 2020 (entre 2% et 5% en fonction du coût du financement). Dans l'ensemble, cette opération nous semble positive pour Dassault Systèmes, que cela soit sur le plan stratégique et en matière de relution des BPA. Nous n'écartons pas totalement une contre-offre mais ce scénario ne nous semble pas central dans la mesure où, depuis le début des rumeurs aucun autre acteur ne s'est manifesté', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 160 euros, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +17%.





