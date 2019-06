Dassault Systèmes : UBS reste à 'vente' après une acquisition

13/06/2019 | 10:54

UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Dassault Systèmes, ainsi que son objectif de cours de 95 euros, ce qui laisse un potentiel de recul de 30% pour l'action de l'éditeur français de logiciels pour la gestion de la vie des produits.



'Si Medidata semble constituer une bonne activité et devrait être relutif sur le BPA (6% ou plus en 2021), Dassault Systèmes paye 5,8 milliards de dollars pour un actif qui devrait générer 40 millions ou plus de free cash-flow cette année', note le broker.



