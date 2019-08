AUTODESK joue un mauvais tour à DASSAULT SYSTEMES en présentant des objectifs décevants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’action Dassault Systèmes est sous pression depuis ce matin et recule désormais de 1,87% à 126,10 euros, soit l’un des replis les plus importants du CAC 40. Elle subit l’impact des perspectives décevantes dévoilées hier soir par concurrent américain, Autodesk, qui devrait chuter de plus de 10% à l’ouverture de Wall Street.Au troisième trimestre, le groupe américain vise un bénéfice par action ajusté entre 70 et 74 cents pour des revenus de 820 à 830 millions de dollars. Sur l'exercice, Autodesk cible un bénéfice par action ajusté entre 2,69 à 2,81 dollars pour des revenus de 3,24 à 3,27 milliards de dollars.Le consensus FacSet est de 78 cents et 838,4 millions de dollars pour le troisième trimestre et de 2,81 dollars et 3,28 milliards de dollars pour l'année.Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un bénéfice net de 40,2 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre une perte de 39,40 millions de dollars ou -0,18 cents par titre un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 65 cents, soit 4 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires d'Autodesk a augmenté de 30% à 796,8 millions de dollars, contre 787 millions de dollars prévus par les experts.