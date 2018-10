Correction : DASSAULT SYSTEMES en hausse, bonne nouvelle pour l'objectif de marge 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une erreur s'est glissée dans notre dépêche précédente concernant Dassault Systèmes. Les ventes de licences de logiciels, domaine très rentable, ont augmenté de 7% à taux de change constants et non de 8%. Le texte corrigé suit.Dassault Systèmes a annoncé que sa marge opérationnelle 2018 était désormais attendue dans le haut de sa fourchette d'objectifs. L'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur cible désormais une marge opérationnelle d'environ 31,5 % contre de 31% à 31,5% auparavant. Pascal Daloz, Directeur financier de Dassault Systèmes, a expliqué que les améliorations opérationnelles ont permis d'absorber sur les trois premiers trimestres l'impact dilutif provenant des acquisitions et des effets de change négatifs.Le chiffre d'affaires est toujours anticipé en augmentation de 9% à 10% à taux de change constants, soit entre 3,425 et 3,45 milliards d'euros. Les ventes de licences de logiciels sont attendues en progression de 9% à 11%, hors impact des changes. Le bénéfice net par action dilué est prévu entre 2,98 euros à 3,2 euros, soit une croissance de 11% à 13% (+16% à +17% à taux de change constants).Entre juillet et septembre, Dassault Systèmes a vu son bénéfice net par action ajusté progresser de 11% (+11% à changes constants) à 71 cents. Sa marge opérationnelle a atteint 30,9%, en recul de 1,1 point. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a crû de 10% (+10% à changes constants) pour atteindre 831,8 millions d'euros. Les acquisitions ont contribué à hauteur de cinq points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires. Les ventes de licences de logiciels, domaine très rentable, ont augmenté de 7% à taux de change constants à 188,4 millions.Le groupe a enfin dévoilé une croissance de 11% des flux de trésorerie opérationnelle à 747 millions d'euros depuis le début de l'année.