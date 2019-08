DASSAULT SYSTEMES : S&P lui attribue une note A

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

S&P Global Ratings a assigné la note de crédit A- avec une perspective stable à Dassault Systèmes.L'agence de notation souligne que le groupe technologique français bénéficie de barrières à l'entrée très élevées du fait de l'étendue et de la sophistication de ses solutions, de la difficulté à répliquer son expertise combinée en logiciels d'entreprise, de son savoir-faire industriel approfondi et de sa grande maîtrise des connaissances scientifiques, et de sa capacité différenciante à offrir une continuité numérique de la conception à la simulation et la fabrication, grâce à sa plate-forme, disponible sur site et en cloud.Dassault Systèmes affiche par ailleurs un bilan solide, une politique financière prudente, une équipe de direction expérimentée et stable, ainsi qu'une structure d'actionnariat favorable (41 % détenu par la famille Dassault, 6 % par le président du groupe et 1 % par le directeur général).