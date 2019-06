DASSAULT SYSTEMES : UBS reste à Vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS reste à Vendre avec un objectif de cours de 95 euros sur Dassault Systèmes après le rachat de Medidata. « Medidata nous semble être une bon business, et l'acquisition s'inscrit dans la stratégie de DS d'étendre son marché adressable à chaque opération. Il apportera également une certaine connaissance dans le cloud et il devrait y avoir des opportunités de synergie de revenus avec Biovia et d'autres parties de la plate-forme, comme la simulation et la visualisation », explique le bureau d’études.Il note cependant que Medidata a déjà atteint un taux de succès élevé au niveau des grandes entreprises pharmaceutiques (50% de part de marché selon ses propres estimations) et 20% des ventes proviennent de ses cinq premiers clients. La conquête de plus petits clients s'est ensuite traduite par une stabilisation de la marge. UBS souligne enfin la faible conversion des résultats de Medidata en free cash flow.