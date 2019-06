DASSAULT SYSTEMES : acquiert la société américaine Medidata Solutions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes et la société américaine Medidata Solutions Inc., spécialiste de la transformation numérique pour le développement clinique ont annoncé la signature d'un accord définitif aux termes duquel Dassault Systèmes acquiert Medidata entièrement en numéraire au prix de 92.25 dollars par action ordinaire de Medidata, soit une valeur d’entreprise totale de 5.8 milliards de dollars. Medidata Solutions a clos son exercice financier le 31 décembre 2018 et son chiffre d'affaire s'est élevé à 636 millions de dollars.Avec l'acquisition de la société américaine Medidata et de ses solutions cliniques et commerciales, Dassault Systèmes renforcera son positionnement en tant que société scientifique en fournissant à l'industrie des Sciences de la Vie 'une plateforme de business experience' intégrée, permettant de déployer une approche holistique de la recherche, de la découverte, du développement, des essais cliniques, de la fabrication et de la commercialisation de nouvelles thérapies et technologies de santé.Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'Administration des deux sociétés.