Dassault Systèmes a été retenu par Bridgestone EMEA, une filiale régionale du fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone, pour l’accompagner dans le déploiement de son nouveau programme d’usine intelligente (Smart Factory). L’objectif est d’optimiser les performances de ses opérations industrielles, en procédant à la transformation numérique de la planification et de l’exécution de sa production de pneumatiques en Europe.Concrètement, Bridgestone EMEA va utiliser les applications Delmia Apriso et Quintiq disponibles sur la plateforme 3DExperience pour gérer ses activités de fabrication, planifier sa production et optimiser huit sites de production à travers l'Europe.Tous ses systèmes intelligents connectés, c'est à dire plusieurs milliers de machines, d'appareils et de capteurs, mais également d'employés de Bridgestone, seront synchronisés dans un environnement virtuel qui fournira une source de données en temps réel pour les activités de production et de maintenance." Bridgestone EMEA pourra ainsi réduire le cycle de planification de plusieurs semaines à quelques jours, tout en augmentant l'utilisation des actifs de ses usines et en réagissant plus rapidement aux interruptions de production à l'aide d'une solution intégrée ", explique Dassault Systèmes, dans un communiqué.