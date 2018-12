DASSAULT SYSTEMES : rachète l'éditeur américain IQMS pour 425 millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’instar des autres valeurs technologiques françaises, Dassault Systèmes (+5,27% à 108,90 euros) est particulièrement bien orientée. L'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a annoncé le rachat de IQMS, éditeur américain de progiciels de gestion industrielle, pour un montant de 425 millions de dollars (375 millions d’euros). Ce montant, réglé en numéraire, représente 6,7 fois les revenus (56 millions de dollars) réalisés par le groupe américain en 2017.Selon Invest Securities, cette acquisition est relativement chère, sauf à ce que l'essentiel de ses ventes soit réalisé via le cloud. Une information que Dassault Systèmes n'a pas fournie dans son communiqué.Pour sa part, Bryan Garnier s'attend à ce que l'acquisition soit neutre ou légèrement relutive en termes de bénéfice par action à partir de 2019, car IQMS représente seulement 1% des revenus de Dassault Systèmes.Les solutions de IQMS sont destinées aux petites et moyennes entreprises. Elles leur permettent dans les métiers d'ingénierie et de fabrication de relier en temps réel le traitement des commandes, la planification, la production et la livraison. La firme française évalue le marché où IQMS évolue à 5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 7 à 8 % d'ici 2023.Dassault Systèmes est déjà présent sur le marché des PME via SolidWorks (logiciel de conception). Des synergies sont anticipées au niveau des ventes avec SolidWorks, dont les clients se verront proposer les solutions de IQMS.Le groupe technologique français souhaite combiner IQMS et Solidworks afin de créer une plateforme intégrée pour les PME en mesure de les accompagner dans la transformation numérique de leur activité.Le rachat devrait être finalisé au premier trimestre 2019.