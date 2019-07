DASSAULT SYSTEMES : rehausse ses objectifs de bénéfice par action pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur Dassault Systèmes a relevé ses objectifs de bénéfice par action, hors éléments exceptionnels (non-IFRS) pour 2019 après avoir pris en compte de nouvelles hypothèses de taux de change. Il vise un bénéfice par action situé entre 3,45 et 3,50 euros, en progression de 11% à 12%. Le groupe cible par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% à 11%, soit des revenus entre 3,88 et 3,91 milliards d’euros. La marge opérationnelle (non-IFRS) est anticipée à 32,5%.Au deuxième trimestre, il a enregistré un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels (non-IFRS), en hausse de 19% (+15% à taux de change constants) à 0,82 euro et une marge opérationnelle de 30,7%, en augmentation de 1,3 point.Cette dernière comprend 230 points de base de croissance organique sous-jacente, 30 points de base d'effet favorable des variations de taux de change et un effet dilutif des acquisitions estimé à 130 points de base.Le chiffre d'affaires a augmenté de 16% (+13% à taux de change constants) à 965,40 millions d'euros. La croissance interne est de 10%. Le chiffre d'affaires non-IFRS licences et autres ventes de logiciels affiche une croissance interne de 7%.